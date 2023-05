Dowbor z ekipą „Nasz Nowy Dom” uratuje kolejną rodzinę. Przez niepełnosprawność bohater nie wychodzi z domu

W naszjnowym odcinku formatu „Nasz Nowy Dom” historia pana Łukasza, który jest uwięziony we własnym mieszkaniu. Ekipa programu zrobi wszystko, by ułatwić mu funkcjonowanie.

Katarzyna Dowbor i jej ekipa pomogą kolejnej rodzinie

W gdańskiej dzielnicy Chełm, w mieszkaniu na parterze mieszka pani Mariola z synem Łukaszem, który wskutek zatrzymania akcji serca i niedotlenienia stał się osobą całkowicie niezależną od innych. Dzięki ogromnej sile ducha pani Marioli, jej uporowi i woli walki, dzisiaj mężczyzna jest wybudzony ze śpiączki, mieszka w domu, jest poddawany rehabilitacji, która przynosi rezultaty. Niestety matka i syn są więźniami w mieszkaniu, z którego nie da się wyjść z osobą korzystającą z wózka.

Ekipa „Nasz Nowy Dom” dostosuje mieszkanie do osoby z niepełnosprawnością

Kiedy trzeba wyjść do lekarza, przyjeżdża drugi syn Kamil, wynosi wózek na zewnątrz i znosi na rękach Łukasza. Wąska klatka schodowa uniemożliwia zainstalowanie pochylni lub windy. Pani Mariola walczyła o możliwość zbudowania podjazdu bezpośrednio do okna balkonowego, które można bez trudu zamontować w parterowym mieszkaniu. Nie otrzymała na to zgody od konserwatora zabytków.

Łazienka również jest całkowicie niedostępna dla pana Łukasza, który nie był w niej od 4 lat. Syn jest myty w misce, na łóżku. Ekipa programu na czele z Katarzyną Dowbor zrobi wszystko, by choć trochę ułatwić funkcjonowanie dzielnej mamie i dostosować mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, a wszystko to w zaledwie kilka dni.

Nowy odcinek programu „Nasz Nowy Dom” już w czwartek 11 maja 2023 roku o godzinie 20.05 w Polsacie. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie przed metamorfozą.

