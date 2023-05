Katarzynę Dowbor w „Nasz Nowy Dom” zastąpi znana aktorka? Nowe doniesienia

Informacja o zakończeniu współpracy przez Polsat z Katarzyną Dowbor wstrząsnęła fanami. Okazało się, że po 10 latach gwiazda nie będzie już prowadzić uwielbianego przez Polaków show „Nasz Nowy Dom”. Główna zainteresowana przyznała, że to nie ona podjęła tę decyzję. „Nowe szefostwo, nowe porządki… i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich” – napisała prezenterka.

Głos zabrała też Nina Terentiew, która dała szansę Dowbor, a także architekt programu. Do całej sytuacji odniosła się również Katarzyna Skrzynecka. Jej także podziękowano za współpracę przy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Kto poprowadzi „Nasz nowy dom”? Padły nazwiska

Od kiedy wiadomość trafiła do mediów, wszyscy zastanawiają się, kto zajmie Katarzynę Dowbor i poprowadzi program. Jak się okazuje media, dotarły już do kilku nazwisk. Początkowe domysły zakładały, że mogą być to między innymi Paulina Sykut-Jeżyna, Ewa Wachowicz i Dominika Tarczyńska, ale także Agnieszka Hyży, czy zwyciężczyni ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami Ilona Krawczyńska ze swoją siostrą.

Kto zastąpi Katarzynę Dowbor w programie „Nasz Nowy Dom”? Pojawiło się znane nazwisko

Teraz Jastrząb Post donosi, że żaden z tych tropów nie jest trafiony. Informator medium stwierdził, że miejsce Katarzyny Dowbor, zajmie ktoś popularny, ale ta wiadomość jest bardzo tajna. – Informacja o tożsamości osoby, która zastąpi Katarzynę Dowbor jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Na ten moment wiedzę tę posiada tylko kilka osób z najbliższego grona Edwarda Miszczaka – zdradziło źródło.

Portal jednak sugeruje, że wszystko wskazuje, że będzie to Anna Guzik. Gwiazda wystąpiła już kiedyś w show „Twoja twarz brzmi znajomo”, a nawet prowadziła własny program o swoim żywieniu w Polsat Cafe.

Czytaj też:

Do sieci trafił fragment próby Blanki. „Jak wejdziemy do finału to tylko dlatego, że jest takim memem”Czytaj też:

Jackowski przewidział, czy Blanka ma szansę wygrać Eurowizję. Nie owijał w bawełnę