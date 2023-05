Co kryje za sobą eurowizyjna scena w Liverpoolu? Sprawdź, czy widzisz to na zdjęciu

Eurowizja 2023 odbędzie się w Liverpoolu – konkurs organizuje Wielka Brytania w imieniu zeszłorocznych zwycięzców, czyli Ukrainy.

Eurowizja 2023 będzie pierwszym konkursem organizowanym w Wielkiej Brytanii od 25 lat. Do tej pory Brytyjczycy gościli Konkurs Piosenki Eurowizji osiem razy — po raz ostatni w 1998 roku w Birmingham. Teraz wybór padł na Liverpool, który nazywany jest światową stolicą muzyki i zabawy. To tutaj narodziła się także grupa The Beatles, uznawana za jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki.

Jakie przesłanie niesie scena Eurowizji 2023?

„United by Music” (pol. „Zjednoczeni przez muzykę”) jest tematem Eurowizji 2023. Za tym hasłem podążyć musiał cały sztab ludzi, którzy projektowali scenografię wydarzenia. Tym zajęli się nowojorscy eksperci od architektury scenicznej z Yellow Studio, którzy stoją za kilkoma głośnymi wydarzeniami kulturalnymi, jak nagrody Grammy czy MTV Music Awards. Nie było łatwo – to wydarzenie emitowane będzie dla ponad 160-milionowej widowni na całym świecie. Wymyślili koncepcję, że scena będzie sprawiała wrażenie, że nas... przytula.

– Koncepcja naszego pomysłu przypomina wielki uścisk, witający mieszkańców Ukrainy i Europy z otwartymi ramionami. Architektura ma sprawiać, że poczujemy się we wspólnocie i będziemy mieli ochotę na celebrację – powiedział dyrektor studia architektonicznego Julia Himede.

Artysta przyznał też, że on i jego współpracownicy inspirowali się symbolicznymi wzorami haftów i tradycyjnych strojów ukraińskich, a także bogatą muzyczną historią samego Liverpoolu.

– Konkurs Piosenki Eurowizji był wspaniałą okazją do współpracy między Ukrainą a Wielką Brytanią. Ponieważ uwzględniliśmy i celebrujemy kulturowe aspekty obu krajów, ten monumentalny projekt musiał zaoferować też odpowiednią scenografię wszystkim innym krajom konkurującym o przejęcie władzy na scenie podczas występów. W niecałą minutę scena musi się zmienić i być gotowa na występ kolejnego uczestnika na żywo – tłumaczył Himede, dodając, że każdy z artystów musi być zadowolony ze swojej scenografii. – Kluczem do tego, by udało się to w tak monumentalnej skali jest posiadanie zaskakujących elementów, które zaoferują niepowtarzalną odważną tożsamość sceny – wyjaśnił.

Tegoroczna scena Eurowizji ma łączną powierzchnię 450 metrów kwadratowych, a kolejne 220 metrów kwadratowych tworzą ruchome ekrany, podobne do tych użytych na Eurowizji 2019 roku w Tel Awiwie. W podłodze znajdzie się aż 700 pojedynczych segmentów wideo, a całość uzupełni ponad 1500 metrów świateł LED.

Kiedy oglądać Eurowizję 2023?

Już dziś, we wtorek 9 maja pierwszy półfinał Eurowizji 2023. Drugi półfinał odbędzie się w czwartek 11 maja, a wielki finał Konkursu już w sobotę 13 maja.

