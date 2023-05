Blanka zachwyci podczas półfinałów Eurowizji 2023? Wiemy, kiedy zobaczymy jej występ

67. Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 już w sobotę, 13 maja. Zanim jednak poznamy tegorocznego zwycięzcę zobaczymy dwa koncerty półfinałowe. Pierwszy z nich odbędzie się we wtorek, 9 maja, natomiast drugi w czwartek, 11 maja. Kiedy na scenie zaprezentuje się polska reprezentantka, Blanka, ze swoim utworem „Solo”?

Kiedy wystąpi Blanka na półfinałach Eurowizji?

Występ Blanki zobaczymy dopiero w czwartek, 11 maja. Artystka wystąpi jako dziewiąta, tuż za Victorem Vernicosem, reprezentantem Grecji, który wykona utwór „What They Say”. Z kolei za Blanką zaprezentuje się Słowenia, czyli Joker Out z utworem „Carpe Diem”. Tak prezentuje się kolejność wszystkich występów:

1. Dania Reiley – „Breaking My Heart”

2. Armenia — Brunette – „Future Lover”

3. Rumunia — Theodor Andrei – „D.G.T. (Off And On)”

4. Estonia — Alika – „Bridges”

5. Belgia — Gustaph – „Because of You”

6. Cypr — Andrew Lambrou – „Break a Broken Heart”

7. Islandia — Dilja – „Power”

8. Grecja — Victor Vernicos – „What They Say”

9. Polska — Blanka – „Solo”

10. Słowenia — Joker Out – „Carpe Diem”

11. Gruzja — Iru – „Echo”

12. San Marino — Piqued Jacks – „Like an Animal”

13. Austria — Teya i Salena – „Who the hell is Edgar?”

14. Albania — Albina i Familja Kelmendi – „Duje”

15. Litwa — Monika Linkyta – „Stay”

16. Australia — Voyager – „Promise”

Blanka już ostro szykuje się do swojego występu, ma za sobą dwie techniczne próby, podczas których udało jej się zachwycić ekspertów i widzów. Niektórzy stwierdzili nawet, że jej notowania wzrosły i Blanka ma teraz duże szanse na dojście do finału.

„Kiedy weszła na scenę, to miałem wrażenie, że pojawiła się tu Miss Polski, Miss Universe. A potem mamy taneczny przerywnik. Widzieliśmy jedynie fragment, ale myślę, że będzie wyglądało to znakomicie przed kamerą – z jej energią, wigorem. Ta piosenka jest dla kogoś, kto nie umie śpiewać, ale to nic złego. Nie musisz mieć potężnego wokalu, aby to śpiewać. Na pewno potrafi śpiewać, ale przy „Solo” brzmi autentycznie. Polska na pewno awansuje” – komentowali dziennikarze eurowizyjnego serwisu Wiwibloggs.

Co ciekawe, również notowania bukmacherskie Blanki wzrosły. Ich zdaniem, wokalistka ma 63 proc. szans na awans do finału. Tam już poradzi sobie znacznie gorzej – typują, że trafi na 25. miejsce, mając mniej niż 1 proc. szans na zwycięstwo.

Czytaj też:

Rusza Eurowizja 2023. „Bejba” z niemal pewnym awansem i ostre starcie faworytówCzytaj też:

Blanka zaskoczyła kreacją na otwarciu Eurowizji. Mamy zdjęcie