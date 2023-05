Bartek Jędrzejak z „Dzień dobry TVN” walczył z depresją i nerwicą. „Trzy lata psychoterapii”

Bartek Jędrzejak od lat pracuje w „Dzień dobry TVN”, gdzie zapowiada prognozę pogody. Mogłoby się wydawać, że to praca lekka i przyjemna, ale nic bardziej mylnego. Prezenter każdego dnia wstaje wcześnie rano, podróżuje po różnych miejscach i zawsze musi być świetnie przygotowany do swojej roli. Okazuje się, że stres i tempo pracy odbiło się na jego zdrowiu, o czym wprost opowiedział w najnowszym wywiadzie.

Bartek Jędrzejak z „Dzień dobry TVN” szczerze o pracy w telewizji

Już jakiś czas temu Bartek Jędrzejak przyznał, że cierpiał na depresję. W rozmowie z magazynem „Viva!” powiedział wtedy: „Ja bałem się wychodzić z domu, a wyjście do łazienki, ubranie się, umycie, to było jako zdobycie Mount Everestu. Do tego dołączyły napady lękowe i brak apetytu. Przestałem jeść, schudłem, ważyłem 65 kg, a wszyscy mówili „jak ty świetnie wyglądasz, ale masz takie smutne oczy””.

Teraz z kolei udzielił wywiadu „Życiu na gorąco”, w którym znów wspomniał o swoim stanie. Okazuje się, że poza depresją walczył też z nerwicą lękową. Nie ukrywa, że przyczynił się do tego stres i szybkie tempo. „Wszystko na już, wszystko najlepiej, żadnej taryfy ulgowej, trzeba łapać, ile się tylko da. A mi po prostu głowa w pewnym momencie powiedziała: „Jędrzejak, dość” – powiedział. „(...) Mówię o tym głośno, otwarcie, choć na początku miałem z tym pewien kłopot. Ale teraz mam to już gdzieś. Przeszedłem depresję i nerwicę lękową. Dwa lata leczenia, brania leków, trzy lata psychoterapii” – dodał.

Bartek Jędrzejak nie ukrywa, że musiał poprosić o pomoc. Udał się do psychiatry i podkreślił, że jest to niezbędne w procesie zdrowienia. Lekarz może zdiagnozować i przepisać odpowiednie leki. Następnym krokiem jest terapia. Nie mniej istotne jest również wsparcie bliskich osób.

Czytaj też:

Bartek Jędrzejak ostro o Agustinie Egurroli. „Ciekawe, czy powie, ile zarobił w TVN”Czytaj też:

Kolejne odejście z „Dzień dobry TVN”. Diana Kautz żegna się z pracą