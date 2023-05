Księżniczka Charlotte obchodzi 8. urodziny. Internauci porównują ją do ojca

Książę William i księżna Kate bez wątpienia tworzą najbardziej lubianą parę z rodziny królewskiej. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wiele razy ratują jej wizerunek. Stwarzają bowiem wrażenie „zwyczajnej” pary, wychowującej trójkę uroczych dzieci. Książę William i księżna Kate chętnie wykorzystują Instagram do kreowania swojego image'u. To właśnie na swój profil wrzucają wiele rodzinnych zdjęć i dzielą się z fanami ważnymi wydarzeniami. Tak jak teraz urodzinami jedynej córki, Charlotte. 2 maja księżniczka kończy 8 lat.

Księżniczka Charlotte obchodzi 8. urodziny

Na instagramowym profilu The Prince and Princess of Wales pojawiła się nowa fotografia księżniczki Charlotte, którą wykonała jej mama, księżna Kate. Nie jest tajemnicą, że żona księcia Williama w wolnym czasie oddaje się swojemu fotograficznemu hobby. Na zdjęciu Charlotte siedzi w wiklinowym krześle i szeroko uśmiecha się do obiektywu. Ma białą sukienkę w delikatne haftowane kwiaty i rozpuszczone włosy.

„Książę i księżna Walii z radością dzielą się nowym zdjęciem księżniczki Charlotte przed jej ósmymi urodzinami” – poinformował Pałac Kensington, a książęca para napisała: „Życzymy księżniczce Charlotte wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 8 jutro” – czytamy.

Internauci natychmiast zwrócili uwagę, że księżniczka Charlotte coraz bardziej przypomina swojego tate. Do tej pory była porównywana głównie do królowej Elżbiety. Zestawiono zdjęcia królowej z młodości z fotografiami małej Charlotte i twierdzono, że dziewczynka wrodziła się do nestorki rodu. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Charlotte wdała się w ojca. „Wygląda dokładnie jak jej tata!”, „Córeczka tatusia”, „Jest miniaturową wersją Williama. Wszystkiego najlepszego”, „Na tym ujęciu wygląda jak jej ojciec!”, „Piękna dziewczynka. Jest bliźniaczką ojca” – piszą internauci.

Mimo że urodziny Charlotte wypadają we wtorek, to już w weekend zaczęła świętowanie. Daily Mail donosi, że mama zabrała ją i jej przyjaciół na przedstawienie baletowe do Royal Opera House.

