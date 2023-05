Córka Paszta kontra Rynkowski. Ostry spór o nazwę zespołu Vox

Syn Marka Skolarskiego postanowił się odnieść do działania Natalii Paszt. Córka zmarłego członka zespołu Vox złożyła w Urzędzie Patentowym zastrzeżenie nazwy „zespół Vox” i „grupa Vox”. Młody Skolarski postanowił wyjaśnić, że to jego ojciec razem z Ryszardem Rynkowskim był założycielem grupy, a także pomysłodawcą stylu zespołu i twórcą tekstów większości hitów.

„Zespół Vox założył mój ojciec, jestem spadkobiercą praw autorskich. To mój tata wspólnie z Ryszardem Rynkowskim wymyślił nazwę grupy, to on wymyślił wizerunek grupy, logo, akceptował kompozycje, zatrudnił choreografów, nauczycieli tańca, wymyślił ruch sceniczny” – czytamy w długim poście na Facebooku.

Nazwa Vox będzie należeć tylko do córki Paszta? Syn Skolarskiego i Rynkowski zatrudnili prawników

Konrad Skolarski podkreślił też, że jego ojciec dobierał współwykonawców czy aranżerów, a wszyscy z nich żyją więc mogą potwierdzić, kto stał za sukcesem grupy. Okazuje się, że mężczyzna w porozumieniu z Ryszardem Rynkowskim postanowili walczyć z córką Witolda Paszta.

„Wynajęliśmy z Ryszardem Rynkowskim prawnika, który dotarł z naszym pismem do córki pana Paszta, roszczącej sobie prawo do dorobku pierwszego Vox (po odejściu mojego taty w 1984 oraz po odejściu Ryszarda zespół zaczął zajmować się graniem nieco bardziej świetlicowym)” – podkreślił. Syn Marka Skolarskiego dodał, że według niego były trzy składy grupy, ale dopiero przy drugim Witold Paszt mógł uchodzić za lidera.

„Domagaliśmy się sprostowania fałszywych informacji oraz natychmiastowego wycofania wniosku o rejestrację. Do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi od prawnika pani Paszt” – napisał muzyk. Do postu dołączył wywiad z Witoldem Pasztem, w którym gwiazdor powiedział, że to Skolarski jest założycielem grupy Vox. Na koniec podkreślił, że na sukces zespołu pracowało wiele osób więc „żaden z członków grupy ani ich krewni nie mają żadnego prawa do jakichkolwiek roszczeń, czy prób przejęcia grupy i jej dorobku”.

