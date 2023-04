W popularnym serwisie streamingowym znajdziecie nową zakładkę. O co chodzi?

Amazon przejął studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) za 8,45 mld dolarów w marcu 2022 roku. Jeff Bezos, założyciel giganta, tłumaczył wtedy, że podjął ten krok z uwagi na świetną bibliotekę wytwórni, w której znajdują się między innymi serie o Jamesie Bondzie czy Rockym Balboa.

Na Prime Video nowa zakładka. Skąd MGM+?

W związku z przejęciem studia i zawarciem porozumienia przez Amazona z Lionsgate, w Niemczech, Austrii, Włoszech i Hiszpanii wystartował nowy serwis streamingowy – MGM+ International. Tymczasem w Polsce usługa ta dostępna jest teraz za pośrednictwem serwisu Prime Video.

Na platformie znalazła się teraz zakładka MGM+ – wchodząc w nią znajdziemy co prawda niektóre treści od studia, jednak jest to bardzo okrojona wersja tego, co otrzymali użytkownicy z innych krajów. W Polsce na Prime Video jest dokładnie 146 tytułów od MGM, w tym zaledwie dwa to seriale. Jakie treści proponuje nam serwis? Przejrzyjcie poniższą listę.

MGM+ na Prime Video. Wszystkie dostępne w Polsce tytuły

21 Jump Street

22 Jump Street

Afera Thomasa Crowna

Agent Cody Banks

Akademia tajemniczych sztuk pięknych

Annie Hall

Armia ciemności

Baby Boom

Barbershop: na ostro

Be Cool

Ben-Hur

Bez skazy

Bez wyjścia

Bitwa o Anglię

Blue Velvet

Błękitna głębia

Błękitna głębia 2: rafa

Booksmart

Brannigan

Candyman II: pożegnanie z ciałem

Capote

Carrie

Cyborg

Czerwony świt

Człowiek z księżyca

Cztery wesela i pogrzeb

Dama za burtą

De-Lovely

Długie pożegnanie

Dobry, zły i brzydki

Dorwać małego

Duch 2: druga strona

Dziewczyna w sieci pająka

Dziewczyna z tatuażem

Dziewczyny z wyższych sfer

Terminator (Elektroniczny morderca)

Fargo

Fatalna namiętność

Francuski pocałunek

Gatunek 3

Gatunek 4: przebudzenie

Gorący pościg

Gry wojenne

Hackers

Hannah i jej siostry

Hansel i gretel: łowcy czarownic

Heca w zoo

Herkules

I ze ci nie odpuszczę

Inspektor Clouseau

Inwazja łowców ciał

Jutro będzie futro 2

Kalifornia

Każdego dnia

Kiedy Harry poznał Sally

Klatka dla ptakow

Klątwą różowej pantery

Komando 'foki'

Kosmiczne jaja

Krwawy romeo

Krwawy sport

Laleczka chucky

Legalna blondynka

Legalna blondynka 2

Majaki

Manhattan

Mechanik

Milczenie owiec

Misery

Mroki lasu

Na ringu z rodziną

Nasz cudowny samochodzik

Nicholas Nickleby

Nocny kowboj

O jeden most za daleko

Oddział delta

Oddział delta 2

Opetany

Opowieść podręcznej (serial)

Ostatnia walka Apacza

Pirania

Piżama party

Pluton

Poltergeist

Ponad szczytem

Ponad wszystko

Porachunki z tat

Posłaniec śmierci

Powiesić go wysoko

Pół żartem, pół serio

Prawo Murphy'ego

Priscilla, królowa pustyni

Przełęcz złamanych serc

Przesyłka

Rain Man

Rob Roy

RoboCop

Rollerball (1975)

Ronin

Rozpaczliwie poszukując Susan

Różowa pantera

Różowa pantera

Różowa pantera 2

Różowa pantera kontratakuje

Rybka zwana Wand

Samotny wilk McQuade

Sherlock gnom

Siedmiu wspaniałych

Siedmiu wspaniałych

Sokół i koka

Species

Styczniowy człowiek

Stygmaty

Superglina

Supernowa

Szalona wyprawa Billa i Teda

Szyfry wojny

The Hustle

The Return Of The Musketeers

Thelma I Luise

Tomb Raider

Trup jak ja

Trzy dni kondora (serial)

Twoje, moje i nasze

Ucieczka Mackenzie

Ucieczka od życia

Uciekający pociąg

Ukryta strategia

Vice

Walkiria

West Side Story

Wielka ucieczka

Wikingowie

Wojna harta

Wpływ Księżyca

Wróć do mnie

Wściekły byk

Za garść dolarów

Za kilka dolarów więcej

Zaginiony w akcji 1

Zanim się pojawiłeś

Zmowa milczenia

Zostań, jeśli kochasz

Zwykli obywatele

Życzenie śmierci

Życzenie śmierci II

Czytaj też:

Anna Popek zwróciła się do hejterów w nowym wideo. Mówi o „poście przerywanym”Czytaj też:

QUIZ. Rozpoznaj znaną osobę! Kto jest na zdjęciu?