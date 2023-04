Joanna Opozda pokazała twarz syna. „Vini cała mama”

W lutym 2022 roku Joanna Opozda urodziła swoje pierwsze dziecko – synka Vincenta. Kilka dni przed porodem dowiedziała się, że jest zdradzana przez męża, Antoniego Królikowskiego, i po narodzinach synka została samodzielną mamą. Do tej pory aktorka radzi sobie z wychowaniem synka sama lub z pomocą swojej mamy. Teraz wybrała się z Vincentem do zoo i po raz pierwszy pokazała jego twarz.

Joanna Opozda pokazała twarz syna

Joanna Opozda do tej pory ukrywała twarz synka w tajemnicy. Chętnie publikowała jego zdjęcia, ale poszła w ślady wielu innych gwiazd, które nie robią tajemnicy z faktu posiadania dzieci, ale zawsze zasłaniają ich twarze. Tak robią m.in. Anna i Robert Lewandowscy czy Marina i Wojciech Szczęśni. Joanna Opozda podjęła podobną decyzję i publikując zdjęcia z synkiem, zasłaniała mu twarz emotikonami lub pokazywała jedynie takie fotografie, na których chłopiec stał czy siedziła tyłem do obiektywu.

Wygląda jednak na to, że aktorka zmieniła swoje podejście. Na najnowszym zdjęciu, które opublikowała na Instagramie, widać bowiem twarz Vincenta. Tym razem nie zasłoniła jej niczym.

„Spokój, cisza i żyrafy…” – napisała Joanna Opozda w opisie do zdjęcia i dodała hashtagi – rodzina, mama, syn.

Fani natychmiast zwrócili uwagę na twarz synka Joanny Opozdy i zauważyli, że to właśnie do niej chłopiec jest podobny.

„Vini cała mama”, „Ślicznie wyglądacie. Na szczęście Vini jest podobny do Ciebie”, „Vini cała mama, piękny”, „Asiu, synek podobny do Ciebie, życzę Wam dobrego dnia”, „Jak dobrze, że Vini jest tak bardzo do Ciebie podobny”, „Synek kopia mamusi, oby charakter tez miał mamy, z całego serca Wam tego życzę, uroczy synek i piękna mama!” – komentują oczarowani fani.

