Edyta Górniak chce wynająć swój dom w górach. Padła konkretna propozycja

Niedawno Edyta Górnika kupiła dom na Podhalu. Gwiazda nie wytrzymała jednak zbyt długo w kraju i obecnie jest na kolejnych rajskich wakacjach. To sprawiło, że postanowiła udostępnić swoją posiadłość w Polsce.

Edyta Górniak oferuje swój dom w górach na wynajem. Wiemy, co jest powodem

Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych osób w Polsce. Mimo że gwiazda uwielbia dalekie zakątki świata i bardzo dużo podróżuje, to wielokrotnie podkreślała, że bardzo lubi polskie góry. Wokalistka tak dobrze czuje się na Podhalu, że sprawiła sobie tam nieruchomość. Obecnie przebywa na kolejnych rajskich wakacjach, ale jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Mimo sympatii okazuje się, że dom w górach ostatnio stoi pusty, a gwiazda postanowiła wynająć go chętnym. Ogłoszenie opublikowała na swoim Instagramie. – Jak wróciłam w listopadzie, na moje urodziny, to non stop przez pięć miesięcy miałam bardzo intensywny czas (...). Więc będę przez chwilkę w podróży, zanim rozpocznie się kolejny sezon festiwalowy – przyznała.

Po tym wstępie padła konkretna propozycja. – Gdybyście chcieli, możecie wynająć mój dom. Piękny rejon Polski, gdybyście chcieli odpocząć. Gdyby nie było dostępności akurat w moim domku, to pokażę wam jeszcze dwa inne bardzo fajne miejsca, które odkryłam i w których kładłam moich przyjaciół – wyznała matka Allana Krupy.

Na koniec Edyta Górniak zaproponowała, że jeśli ktoś zdecyduje się na wynajem jej posiadłości, to dodatkowo wskaże mu miejsca gastronomiczne perełki, które poleca. – Pokażę wam dwa ulubione miejsca, gdzie lubię jeść – zachęcała gwiazda.