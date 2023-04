Klaudia Halejcio pokazała, jak wyglądały jej zaręczyny. Było bajkowo

Niedawno Klaudia Halejcio ujawniła, że się zaręczyła ze swoim wieloletnim partnerem Oskarem Wojciechowskim. W czerwcu 2021 roku para powitała na świecie córeczkę Nel, ale do tej pory nie zdecydowała się na ślub. Okazuje się jednak, że rok temu Klaudia Halejcio powiedziała „tak”. Teraz ujawniła ten fakt i pokazała, jak wyglądały zaręczyny. Oskar Wojciechowski stworzył wyjątkową atmosferę.

Klaudia Halejcio pokazała, jak wyglądały jej zaręczyny

Choć mogłoby się wydawać, że para zaręczyła się na zagranicznej i egzotycznej wycieczce, to nic bardziej mylnego. Zaręczyny odbyły się w ich ogrodzie. Oskar Wojciechowski zadbał o wszystkie szczegóły i zorganizował wystawną kolację. Na tę okazję została stworzona kwiatowa altanka, do której prowadził „lustrzany dywan”, który przypominał tafle wody, otoczony bukietami kwiatów. W altance stał stolik z trunkami i różnymi przysmakami. W ogrodzie przy ich prywatnym stawie odbywał się właśnie prywatny koncert. To wszystko Klaudia Halejcio uwieczniła na nagraniu wideo i nie ukrywała zachwytu.

„Miłość jest najpiękniejszym uczuciem na świecie. To dzięki niej nasze życie nabiera sensu i staje się pełne emocji. Kiedy kochamy, czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Miłość daje nam siłę do pokonywania trudności i stawiania czoła wyzwaniom. Jest jak najsłodszy z narkotyków – uzależniająca, ale w najlepszym sensie. Dziękuję kochanie, ten dzień był dla mnie naprawdę wyjątkowy. Byłam w szoku i płakałam z radości przez cały wieczór!” – napisała Klaudia Halejcio.

Co ciekawe, internauci byli sceptycznie nastawieni do nagrania zaprezentowanego przez Klaudię Halejcio. Uznali, że pewne momenty powinna zachować dla siebie. „Może troszkę prywatności, róbcie coś tylko dla siebie, a nie na pokaz”, „I najważniejsze żeby zrobić filmik ma insta, zawsze się zastanawiam ile w tym wszystkim cukierkowym życiu jest prawdy, a ile ustawki. I uprzedzając zagorzałe fanki, które zechcą mnie skrytykować – nie przemawia przeze zazdrość. Mam wszystko to, co sprawia, że czuję się szczęśliwa. Zadziwia i niepokoi mnie ten świat odfiltrowany z prawdziwych emocji”, „Piękne, wzruszające zaręczyny, gratulacje! Lecz... świat insta zaczyna mnie przerażać. Momenty ważne, wręcz intymne tracą swoją „moc”, gdy wszyscy mogą to zobaczyć” – komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcia z zaręczyn Klaudii Halejcio w naszej galerii.

