Viki Gabor została upokorzona przez nauczyciela? Jej rodzice zabrali głos

Niedługo ukaże się dokument o życiu Viki Gabor zrealizowany przez TVP – „Viki Gabor: Mój świat”. Jego premiera odbędzie się w poniedziałek, 17 kwietnia. Ujrzymy w nim kulisy życia wokalistki. Na razie do sieci trafiły pierwsze fragmenty. W jednym z nich młoda gwiazda pożaliła się na nauczyciela wychowania fizycznego. W mediach zawrzało, a teraz rodzice wokalistki wyjaśniają sytuację.

Viki Gabor została upokorzona przez nauczyciela?

We fragmentach dokumentu, które zostały ujawnione przedpremierowo, Viki Gabor wspomniała o szkole. Przyznała, że dziwnie się w niej czuje, a nawet się stresuje. Zauważa spojrzenia innych dzieci. Jakby tego było mało, przykra sytuacja spotkała ją ze strony nauczyciela WF-u. Podczas nauki zdalnej kazał swoim uczniom nagrać ćwiczenia gimnastyczne.

– Nagrałam to, wysyłam mu i super fajnie wszystko, a potem się dowiaduję, że on był na jakimś weselu i to puścił. Dlatego już nigdy nic nie wysyłam – powiedziała Viki Gabor.

Rodzice wokalistki zabrali głos

Teraz o tej sytuacji wspomnieli rodzice Viki Gabor, którzy pojawili się z nią w „Pytaniu na śniadanie”. Stanęli w obronie nauczyciela.

– Była to bardziej taka śmieszna sytuacja, bo w czasach covidowych Viki po prostu wysłała filmik, żeby zaliczyć materiał z WF-u. Ale media rozdmuchały to w inną stronę. Szkoła, do której uczęszcza Viki, jest absolutnie bardzo wspierająca, więc nie ma tu mowy o zrobieniu czegokolwiek złego w kierunku Viki – powiedziała mama Viki Gabor, Ewelina Gabor.

Głos zabrał też tata Viki, Dariusz Gabor. – Ja odbieram to pozytywnie. Może chciał się pochwalić, pokazać, że tak samo uczestniczy w jej życiu i jest dumny? – powiedział.

