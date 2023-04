Hilary Swank urodziła. Pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem

Radosną nowiną o ciąży Hilary Swank podzieliła się w październiku ubiegłego roku. Zdobywczyni dwóch Oscarów zrobiła to w wyjątkowy sposób, bo podczas wywiadu w programie „Good Morning America”.

– To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci – powiedziała gwiazda. Już podczas programu nie ukrywała wielkiego szczęścia, które ją spotkało. – Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo – podkreśliła.

Hilary Swank powitała na świecie bliźnięta

To pierwsza ciąża 48-letniej artystki. Mimo że była późna, a dodatkowo bliźniacza, to do tej pory celebrytka nie ujawniła, jak długo starała się o dziecko.

Od tamtej pory Hilary Swank chętnie relacjonowała cały przebieg ciąży. Udostępniała wiele zdjęć z ciążowym brzuszkiem, pokazywała przygotowania do powitania dzieci, a także relacjonowała ćwiczenia fizyczne, z których nie rezygnowała.

Teraz Hilary Swank i jej mąż Philip Scheinder, którego poślubiła w 2018 roku, poinformowali, że dzieci przyszły już na świat. Aktorka opublikowała rozczulające, jak stoi tyłem w szlafroku i trzyma na rękach bliźnięta. W tle widzimy piękny zachód słońca i morze. Małżeństwo powitało na świecie syna i córkę, czego dowiadujemy się z wpisu na Instagramie.

„To nie było łatwe. Ale chłopiec (i dziewczynka!) byli tego warci. Wesołych świąt Wielkanocnych! Wpis z czystego nieba” – czytamy. Gratulacje w komentarzach złożyło wiele osób z branży między innymi: Sophia Bush, Sharon Stone, Kate Hudson czy Jules Hough.

