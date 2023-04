Taylor Swift rozstała się z chłopakiem po sześciu latach. Nowe doniesienia

Taylor Swift podczas swojej kariery była w wielu związkach z kolegami po fachu. Wokalistka ma na swoim koncie relację z m.in. z Harrym Stylesem, Joe Jonasem, Calvinem Harrisem, Tomem Hiddlestonem czy Taylorem Lautnerem. Jej kochliwość była nawet swojego czasu powodem do żartów.

Taylor Swift i Joe Alwyn rozstali się

Taylor Swift jest ogromną gwiazdą, dlatego nic dziwnego, że media bardzo interesuje jej życie prywatne. Jednak od kiedy Swift była w związku z aktorem Joe Alwynem, starała się unikać informowania o ich relacji. Na próżno też szukać kadrów z życia prywatnego w jej mediach społecznościowych. Celebrytka nie mówiła zbyt wiele o swoim wybranku, ale często w wywiadach podkreślała siłę łączącego ich uczucia.

Na początku lipca 2022 roku media informowały, że Taylor Swift i Joe Alwyn zaręczyli się i to kilka miesięcy wcześniej niż wieść dotarła do opinii publicznej. Teraz zachodni portal Daily Mail twierdzi, że związek celebrytów jest już przeszłością. Kryzys w ich relacji miał trwać od dawna, a momentem przełomowym była nieobecność brytyjskiego aktora na trasie koncertowej Swift.

– Ich związek właśnie dobiegł końca. To dlatego Alwyna nie było podczas żadnego koncertu Taylor z jej nowej trasy koncertowej – zdradził informator portalu. Natomiast jak twierdzi Page Six do rozłamu między zakochanymi doszło już kilka tygodni temu. Taylor Swift i Joe Alwyn mieli rozstać się bez kłótni i dramatów. Żadne z nich mimo próśb zagranicznych mediów nie odniosło się do tych rewelacji i nie skomentowało tej informacji.

Czytaj też:

Quiz z filmu „Znachor”. Uwaga, tylko dla prawdziwych fanów!Czytaj też:

Tylko Disney w Polsacie. Wyjątkowy program na Wielkanocny Poniedziałek