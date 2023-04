Agnieszka Sienkiewicz po raz pierwszy pokazała twarz córki. „Wykapana mama”

Agnieszka Sienkiewicz to gwiazda hitowego serialu Polsatu „Przyjaciółki”. Grała w nim przez kilka lat i niedawno zdecydowała się opuścić serialową ekipę. Teraz realizuje inne projekty i spędza czas z rodziną. W piątek, 7 kwietnia, miała okazję do wspólnego świętowania – jej córka Zosia skończyła 7 lat.

Agnieszka Sienkiewicz pokazała twarz córki

Do tej pory Agnieszka Sienkiewicz należała do grona gwiazd, które ukrywają twarze swoich pociech, chroniąc w ten sposób ich prywatność. Jednak coraz więcej znanych osób zaczyna chętniej pokazywać twarze swoich dzieci, które dorastają, stają się świadome i same chcą być obecne w social mediach rodziców. Tak było w przypadku Cezarego i Edyty Pazurów, a ostatnio Małgorzaty Sochy. Teraz do tego grona dołączyła Agnieszka Sienkiewicz, która właśnie wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym pozuje z córką.

Na fotografii mama i jej córka patrzą w obiektyw i uśmiechają się. Widać, że zdjęcie zostało zrobione w ciepły i słoneczny dzień – obie mają na sobie kostiumy kąpielowe, a dodatkowo Agnieszka Sienkiewicz ma mokre włosy, jakby dopiero wyszła z basenu. To jednak tylko wspomnienie, bo niestety, obie obecnie chorują, o czym aktorka wspomniała w opisie do zdjęcia.

„7 lat! Siedem lat temu urodziłam sobie Słońce, które swieci mi każdego dnia. Nawet dziś, gdy obie walczymy z anginą, jest jak na tym słonecznym zdjęciu”... – napisała.

Internauci chętnie składali życzenia dziewczynce, a oprócz tego zwrócili uwagę, że Zosia jest bardzo do niej podobna. „Kopiuj – wklej”, „Wykapana mama”, „Kopia mamy” – piszą.

Agnieszka Sienkiewicz ma jeszcze jedną córkę – młodszą od Zosi o trzy lata Marię.

