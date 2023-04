Roksana Węgiel zdradziła plany na przyszłość. Nie zamierza iść na studia

Roksana Węgiel ostatnio mocno zmieniła swój wizerunek, wokalistka nie jest grzeczną nastolatką, ale dorosłą kobietą. Zmiana widoczna jest gołym okiem. Gwiazda ubiera się wyzywająco, mocno maluje i tworzy odważniejsze teksty.

Roksana Węgiel zmieniła wizerunek

Na koniec marca premierę miała płyta wokalistki „13+5”. Już po pierwszych dwóch singlach promujących krążek widać, że Roksana Węgiel zmieniła styl. W klipie promującym pierwszy utwór z nowej płyty „Ciche szepty” wystąpił osiem lat starszy partner Kevin Mglej. Para na teledysku nie szczędziła sobie czułości.

Także teledysk do „Jak na filmach” zaskoczył fanów. W tekście Roxie Węgiel rzuca kilka przekleństw, a także wymownie tańczy. Cały tekst odnosi się do postrzegania jej jako wciąż małej dziewczynki. To nawiązanie do sławy, którą Węgiel zdobyła jako dziecko, wygrywając Eurowizję Junior.

Roksana Węgiel nie wybiera się na studia

Teraz Roksana Węgiel, tegoroczna maturzystka, przyznała, że zamierza na razie zakończyć edukację. Powodem ma być brak pomysłu na studia. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że chce zdać egzamin dojrzałości i zrobić sobie przerwę.

– Nie czuję takiej presji. Planuję najpierw zdać maturę. Po maturze na pewno zrobię sobie przerwę i nie chcę od razu iść na studia, ale nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy – powiedziała. W dalszej części wyznała, że chwilo nawet nie wie, na jaki miałaby się zdecydować kierunek. – Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie – podkreśliła.

Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz uderzył w Agnieszkę Szulim. Nie została dłużnaCzytaj też:

Maja Rutkowski opublikowała rozmowę z synem. Internauci są zażenowani