Nie żyje mama Olafa Lubaszenki. Asja Łamtiugina grała w serialu „Czterej pancerni i pies”

31 marca 2023 zmarła Asja Łamtiugina, mama Olafa Lubaszenki, a także znana aktorka. Informację o jej śmierci za pośrednictwem Instagrama przekazał aktor.

„Wiadomość najsmutniejsza ze smutnych… Dziś odeszła moja kochana mama” – czytamy we wpisie, do którego Lubaszenko dołączył czarno-białą fotografię. „Dziękuję za Twoją bezwarunkową miłość. Do zobaczenia, mamo, kocham Cię” – czytamy w dalszej części postu.

Wyrazy współczucia Olafowi Lubaszence wysłało wiele znanych osób. Komentarze pełne wsparcia i kondolencje zostawił Robert Motyka, Patrycja Kazadi, Monika Olejnik, Edyta Bartosiewicz, Adrianna Biedrzyńska, czy Ewa Gawryluk.

Kim była Asja Łamtiugina?

Asja Łamtiugina była polską aktorką pochodzenia rosyjskiego. Na świat przyszła w 1940 w Żarach. Gwiazda występowała zarówno w teatrze jak filmach i serialach. Widzowie moją kojarzyć ją z prodkucji „Czterej pancerni i pies”, „Chłopaki nie płaczą”, „Pozwólcie nam do woli fruwać nad ogrodem”, „Meta”, „Pan Tadeusz”, „Sztos”, „Życie za życie Maksymilian Kolbe”, czy „Adopcja”. Gościnnie pojawiła się też w „M jak miłość” i „Pogranicze w ogniu”.

Grał także na deskach Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu oraz w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Na scenie często towarzyszył jej syn.

Prywatnie Asja Łamtiugina była żoną Edwarda Linde-Lubaszenko, który także jest aktorem. Małżeństwo artystów nie wytrzymało próby czasu. W 1968 roku Łamtiugina doczekała się jednego syna Olafa Lubaszenki, który poszedł w ślady znanych rodziców. Jest znanym aktorem, a także reżyserem. Zadebiutował już jako 14-latek w serialu „Życie Kamila Kuranta”, gdzie wcielił się w głównego bohatera w dzieciństwie.

