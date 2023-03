„You Can Dance”. Wiktoria Nakielska wygrała 2. edycję! Zdradziła, co zrobi z główną nagrodą.

2. edycja „You Can Dance” za nami. Tym razem, tak jak w poprzedniej edycji, o zwycięstwo na parkiecie walczyły dzieci. Ich taneczne popisy oceniali jurorzy w składzie: Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska oraz Agustin Egurolla. Program prowadzi natomiast Edyta Herbuś. Nie da się ukryć, że 2. edycja dostarczyła widzom sporo emocji i wzruszeń. Zakończyła się zwycięstwem Wiktorii Nakielskiej. To właśnie ona zdobyła największą liczbę głosów od widzów.

„You Can Dance”. Na co Wiktoria Nakielska przeznaczy główną nagrodę?

Wiktoria Nakielska po udziale w show i zwycięstwie miała okazję udzielić swojego pierwszego wywiadu. Młoda tancerka rozmawiała z serwisem Jastrząb Post i nie ukrywała ekscytacji. – Jestem podekscytowana i wciąż w to nie wierzę. Tańcem interesuję się od 3. roku życia. Jak zobaczyłam, że są precastingi do drugiej edycji, to miałam nadzieję, że to będzie moje miejsce – powiedziała.

Główną nagrodą w show było 100 tysięcy złotych. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Wiktoria zdradziła, na co przeznaczy pieniądze. – Mam taki pomysł, że na pewno chciałabym się odwdzięczyć mojej rodzinie i zabrać ich na jakieś wakacje, ale również chciałabym m.in przeznaczyć wszystko na dalsze rozwijanie się w tańcu – ujawniła.

Wiktoria Nakielska zdradziła też, że jeszcze nie wie, czy swoją przyszłość zwiąże z tańcem, bo marzy, by zostać lekarzem. Ma za to swoją taneczną inspirację, a jest nią Karolina Olszewska. Z pewnością młoda tancerka ma jeszcze sporo czasu, by podjąć decyzję, z jakim zawodem zwiąże się w przyszłości. Widać jednak, że taniec jest jej prawdziwą pasją, więc być może właśnie w tym kierunku będzie się rozwijać.

