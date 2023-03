Reese Witherspoon rozwodzi się z mężem Jimem Tothem. Para wydała oświadczenie

Reese Witherspoon jest jedną z najpopularniejszych hollywoodzkich aktorek. Swoją karierę rozpoczęła w latach 90., ale do dziś nie znika z małych i dużych ekranów. Niektóre z jej ról są już kulowe – to właśnie ona wcielała się w „Legalną Blondynkę”. Ostatnio możemy podziwiać ją za to u boku Jennifer Aniston w „The Morning Show”, a także u boku Nicole Kidman w „Małych kłamstewkach”. O ile jednak na brak propozycji zawodowych i karierę narzekać nie może, o tyle jej życie prywatne układa się nieco gorzej. Właśnie ogłosiła kolejny rozwód.

Reese Witherspoon rozwodzi się z mężem

Reese Witherspoon właśnie ogłosiła na Instagramie, że rozwodzi się z mężem Jimem Tothem. Para wzięła ślub w 2011 roku, a owocem jej związku jest 11-letni syn Tennessee James.

„Z wielką troską i rozwagą podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Spędziliśmy razem tyle wspaniałych lat i idziemy naprzód z głęboką miłością, życzliwością oraz wzajemnym szacunkiem dla wszystkiego, co razem stworzyliśmy. Naszym największym priorytetem w czasie rozpoczynania nowego rozdziału jest nasz syn i cała nasza rodzina. Takie sytuacje nigdy nie są łatwe, są bardzo osobiste. Będziemy wdzięczni za poszanowanie prywatności naszej rodziny w tym czasie” – napisała para w oświadczeniu.

To kolejny rozwód Reese Witherspoon. Aktorka była już żoną Ryana Phillippe’a, z którym ma dwoje dorosłych dzieci – Avę Elizabeth oraz Deacona Reese. Para ogłosiła separację w 2006 roku, a dwa lata później wzięła rozwód. Po kilku latach aktor zdradził, dlaczego rozwiódł się z aktorką. Stwierdził, że ich związek nie miał szans na przetrwanie, ponieważ byli zbyt młodzi, gdy się ze sobą związali. – Myślę, że wiek i niedojrzałość były naszymi największymi problemami. Byliśmy tacy młodzi, kiedy braliśmy ślub... – powiedział Ryan Phillippe w programie Larry’ego Kinga. Mimo że długo plotkowano, jakoby powodem rozstania były zdrady aktora i jego zazdrość w stosunku do rozwijającej się w błyskawicznym tempie kariery Reese, to jednak ona sama również potwierdziła wersję byłego męża. – Wyszłam za mąż, gdy miałam 23 lata. Gdy skończyłam 27 lat, miałam już dwoje dzieci. Niczego bym nie zmieniła. Ale uważam, że czasami dobrze jest najpierw poznać siebie. Powiedziałam córce, że w wieku 25 lat zaczynamy znać siebie samych trochę lepiej – powiedziała aktorka w programie „Lorraine” w 2017 roku.

