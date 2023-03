Żona Bruce’a Willisa szczerze o jego chorobie. Wyznała, jak sobie z nią radzi

W niedzielę, 19 marca, Bruce Willis obchodził 68. urodziny. Z tej okazji jego żona, Emma Heming Willis, opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, w którym wyjaśniła, jak ona sama radzi sobie z chorobą męża. Bruce Willis cierpi bowiem na otępienie czołowo-skroniowe, na które nie ma żadnego lekarstwa.

Żona Bruce’a Willisa szczerze o jego chorobie

Okazuje się, że dzień urodzin Bruce'a Willisa nie był dniem przepełnionym radością dla jego żony. Wręcz przeciwnie. Emma Heming Willis dodała wzruszające nagranie, w którym wyjaśniła, jak ona sama się czuje i jak się mierzy z chorobą swojego męża.

– Dzisiaj są urodziny mojego męża. Zaczęłam dzień od płaczu (...). Myślę, że jest to ważne, że widzicie mnie też od tej strony. Często dostaję wiadomości z pytaniami, jak sobie radzę w tej sytuacji. Nie mam wyboru. Chciałabym go mieć. Dodatkowo wychowuje dwójkę dzieci. Czasem w życiu jest taki moment, że po prostu musimy dać radę. Ale czuję smutek i rozpacz. Codziennie. Szczególnie dzisiaj, gdy są jego urodziny – wyznała.

Następnie Emma Heming Willis opublikowała nagranie wideo z różnymi kadrami ze wspólnych chwil z Brucem Willisem. – On jest czystą miłością. On jest taki kochany. I zawsze będę go kochać. Wszystkiego najlepszego mój słodki. Moim urodzinowym życzeniem dla Bruce'a jest, abyście nadal modlili się za niego i utrzymywali go w najwyższych wibracjach, ponieważ jego wrażliwa dusza Ryby to odczuje. Dziękuję bardzo za miłość i opiekę nad nim – napisała Emma Heming Willis.

Bruce Willis choruje już od dłuższego czasu. Początkowo nie chciał poddać się chorobie i pracował. Potrzebował jednak wsparcia na planie, żeby móc odgrywać swoje kwestie. Miał problemy z ich zapamiętaniem. W końcu jego rodzina wydała oficjalne oświadczenie o stanie jego zdrowia.

„Kierując te słowa do niesamowitych fanów Bruce'a, jako rodzina, chcemy podzielić się tym, że nasz ukochany Bruce ma pewne problemy zdrowotne i ostatnio zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W wyniku tego i po długim namyśle Bruce postanowił odejść od kariery, która tak wiele dla niego znaczyła. Jest to naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie. (...) Jak to zawsze mówi Bruce „Live it up!” i razem planujemy zrobić właśnie to” – napisała rodzina aktora w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu instagramowym córki aktora, Rumer.

Bruce Willis zdecydował się zakończyć swoją karierę.

