Lara Gessler wspomina zmarłego ojca. Padły poruszające słowa. Magda Gessler też dodała post

Lara i Magda Gesslerowe opublikowały na swoich instagramowych profilach sentymentalne posty. Obie zrobiły to z okazji dnia urodzin nieżyjącego już Piotra Gesslera. Lara Gessler opisała, jaki obraz z udziałem swojego taty najczęściej widzi oczyma wyobraźni, a którego nigdy nie będzie dane zobaczyć jej w rzeczywistości. Z kolei Magda Gessler wróciła wspomnieniami do dawnych lat.

Lara Gessler wspomina zmarłego ojca

W dniu 15 marca Piotr Gessler obchodziłby 65. urodziny. Z tej okazji jego córka Lara Gessler opublikowała zdjęcie sprzed lat, na którym jako mała dziewczynka pozuje, przytulając się do ramienia taty. W opisie przyznała, co wyobraża sobie od kilku dni.

„Od kilku dni przewija mi się w głowie scena, której nigdy nie zobaczę. Obraz Neny, z jej rozczochranym włoskami i wyciągniętym językiem, wołające „Dziadziusiu! Dziadziusiu!” I mojego Taty, który już przykucnął i czeka na nią z otwartymi ramionami, by po chwili ją przytulić i pocałować. Tego nigdy nie zobaczę, choć widzę to setki razy. Kończyłby dziś 65 lat” – napisała.

instagram

Na wspomnienia wzięło też Magdę Gessler, która też pokazała zdjęcia z Piotrem Gesslerem sprzed lat. W ciepłych słowa wspomina byłego męża, choć rozwiedli się lata przed jego śmiercią. „ I był tak pięknie i trudno w to uwierzyć i nie wiadomo, jak z tym żyć, czując ból, łzy najbliższych, patrząc na moją wnuczkę i córeczkę. Boli b”. – napisała.

instagram

Piotr Gessler zmarł w 2021 roku. Wtedy Lara Gessler napisała na Instagramie: „Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia tato”.

Lara Gessler była bardzo blisko związana ze swoim ojcem i nigdy tego nie ukrywała. W rozmowie z Newserią Lifestyle przyznała, że to głównie on ją wychował. – Mój tata bardziej pełnił rolę osoby dbającej o domowe ognisko, więc nie odczuwałam dużego braku mamy. Po prostu zawsze był podział. Mama była tą, która nosiła spodnie, miała jaja i tak jest do teraz – mówiła. Z kolei w rozmowie z „Urodą życia” ujawniła, że gdy jej rodzice się rozwiedli, to właśnie z tatą zamieszkała. – Poniekąd uratowało mnie rozstanie rodziców. Bałam się, że będę musiała wskazywać, z kim chce być, ale tak się nie stało. Tato był dla mnie naturalnym wyborem. Mama przekierowała swoje życie w inną stronę. Przede wszystkim bardzo skupiła się na pracy. Myślę, że chyba wiedziała, co jest dla mnie lepsze – powiedziała.

