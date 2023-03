Warner Bros. Discovery „dopiero zaczyna rozszerzać” franczyzę „Harry'ego Pottera”. Co wiemy?

Gunnar Wiedenfels, dyrektor finansowy Warner Bros. Discovery zapowiedział na konferencji prasowej inwestorów Morgan Stanley w środę 8 marca, że wraz z rozszerzeniem franczyzy Wizarding World – „Harry Potter”, powstaną też nowe treści z uniwersum DC i przypomniał, że planowane są świeże filmy z serii „Władca Pierścieni”.

Franczyza „Harry'ego Pottera” zostanie rozszerzona!

Plan rozszerzenia franczyzy „Harry'ego Pottera” z pewnością ma związek z ostatnim ogromnym sukcesem gry „Hogwarts Legacy”, który upewnił wytwórnię, że jest to kierunek, który warto rozwijać.

– Sukces tej gry, która miała premierę po 12 latach od tego, jak ostatni film z serii wszedł do kin, dała nam jasno do zrozumienia, że jest wiele możliwości rozwoju uniwersum, które dopiero zaczynamy rozszerzać – powiedział Wiedenfels, przypominając, że w połowie 2023 roku w Tokio rusza specjalna trasa „Harry'ego Pottera”. – Krótko mówiąc, myślę, że to podejście jednej firmy, świetne przywództwo w poszczególnych jednostkach biznesowych, ale skoordynowane zarządzanie franczyzą to prawdopodobnie jedna z największych możliwości, jakie ma firma – dodał.

Franczyza medialna Wizarding World

Wizarding World to franczyza, która obejmuje teksty, produkty oraz miejsca, bazujące na serii powieści „Harry Potter” autorstwa J.K. Rowling. W latach 2001–2011 ukazała się seria ośmiu filmów Harry Potter, stanowiących adaptacje książek. Następna seria filmowa osadzona w świecie magii, „Fantastyczne zwierzęta”. Wizarding World obejmuje też gry komputerowe, programy telewizyjne, parki rozrywki czy wystawy.

