Beata Tadla odtworzyła swoje zdjęcie sprzed 30 lat. „Dla pani czas się zatrzymał”

Beata Tadla jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 70 tysięcy osób. Dziennikarka chętnie wrzuca swoje zdjęcia, chwali się podróżami czy komentuje ważne dla siebie sprawy i wydarzenia. Tym razem z okazji Dnia Kobiet Beata Tadla odtworzyła swoje zdjęcie sprzed 30 lat i napisała, co powiedziałaby 18-letniej sobie. Tym samym oczarowała swoich fanów.

Beata Tadla odtworzyła swoje zdjęcie sprzed 30 lat

Na zestawionych ze sobą zdjęciach Beata Tadla pozuje w słomkowych kapeluszach. Na zdjęciu, które umieściła na górze, ma 18 lat – fotografia została wykonana w 1993 roku. Beata Tadla ma dwa kucyki i czerwone usta. Zdjęcie poniżej zostało wykonane w tym roku, 30 lat później od wykonania pierwszej fotografii. Dziennikarka znów przywdziała kapelusz słomkowy i umalowała usta, a także związała swoje włosy w dwa kucyki. Na tym zdjęciu jednak na jej ustach gości szeroki uśmiech.

W opisie do zdjęcia Beata Tadla opisała, co by powiedziała 18-letniej sobie. Z opisu wynika, że wchodząc w dorosłość, była przepełniona strachem o przyszłość. „(...) powiedziałabym przede wszystkim: uśmiechaj się częściej, dziewczyno! A serio: NIE BÓJ SIĘ. Nie bój się zmian, ludzi, świata. Nie bój się popełniania błędów – będą tylko twoje i tylko ty będziesz z nich wyciągać wnioski. Nie bój się pożegnań z tymi, z którymi ci (już) nie po drodze. Nie bój się wyrażać emocji, prawdy, nie bój się mówić NIE. Nie bój się macierzyństwa. Nie bój się kochać. Nie bój się siebie – masz wspaniałe cechy, wokół których zbudujesz swoją siłę. I nie bój się lęku. Łatwo nie będzie, ale przyjdzie nagroda” – napisała Beata Tadla.

Na koniec napisała, jak teraz wygląda jej życiowa sytuacja. „Trzydzieści lat później powiesz sobie, że niczego nie żałujesz, kochasz i jesteś kochana, silna, szczęśliwa, bardzo zadowolona ze swojego życia. I, że wiele jeszcze przed tobą, dziewczyno” – dodała dziennikarka.

Fani zachwycili się zdjęciami Beaty Tadli. Zwrócili uwagę, że nie poddała się upływowi czasu. „Niewiele się pani zmieniła”, „Dla pani czas się zatrzymał”, „Zawsze piękna”, „Patrząc na te zdjęcia, można powiedzieć, że niewiele się zmieniłaś Beatko. Zawsze byłaś piękną kobietą” – komentują fani.

