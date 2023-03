Czesław Mozil ujawnił, jak wyglądało jego wesele. Kosztowało 2 tysiące złotych

Jeszcze kilka lat temu Czesław Mozil trafiła na pierwsze strony gazet i słynął z imprezowe stylu życia. Muzyk, który był jurorem „X Factora” zmienił swoje życie w 2016 roku, gdy nagle wziął ślub ze swoją wspólniczką biznesową, Dorotą Zielińską. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a fani wokalisty dowiedzieli się o niej po fakcie. Jakiś czas temu Czesław Mozil ujawnił szczegóły tego wydarzenia i powiedział, że wesele kosztowało ich jedynie 2 tysiące złotych.

Czesław Mozil opowiedział o weselu

Czesław Mozil obecnie unika blasku fleszy i rzadko ujawnia fakty ze swojego prywatnego życia. Najwyraźniej wokalista i jego żona postanowili to zmienić, bo nie dość, że chcą wziąć udział w najnowszej edycji „Azji Express”, to jeszcze chętnie udzielają wywiadów. W rozmowie z serwisem Plotek para opowiedziała o swoim ślubie i zdradziła kilka szczegółów. Czesław Mozil przyznał, że zrezygnowali z klasycznego wesela i zamiast tego wybrali się z grupą przyjaciół do ulubionej restauracji. To jednak nie wszystko, bo zrezygnowali także z zaproszenia rodziny!

Mam wrażenie, że nie obrażę rodziny, ale ze wszystkich wujków, kuzynów, ciotek i ludzi, z którymi się ma kontakt i się ich kocha, ale może nie są potrzebni akurat w ten dzień, który jest najważniejszy dla nas, żebyśmy się nie stresowali i żebyśmy wzięli ślub nawet bez najbliższej rodziny, ale czasami nie wypada. Było nas 12 osób – powiedział Czesław Mozil w rozmowie z Plotkiem.

Dorota Mozil przyznała natomiast, że skromne „wesele” było jej warunkiem ślubu. Nie chciała się stresować i organizować hucznej imprezy.

Przede wszystkim jak zostałam poproszona o rękę, to powiedziałam do Czesława: „Dobrze, ale mam tylko jedną prośbę. Ja nie chcę się tego dnia stresować. To ma być nasz dzień, ma być spokój, żadnych wariacji, kombinacji, zdjęć, informacji w prasie. Ja chcę mieć święty spokój”. No i rzeczywiście okazało się, że nam się to pięknie udało i to był jeden z romantyczniejszych dni w naszym związku. Wszystko się tak fajnie, na spokojnie, bardzo rodzinnie udało – powiedziała Dorota Mozil.

Czesław Mozil ujawnił, że dzień ich ślubu był bardzo romantyczny – pojechali na warszawską plażę po stronie Pragi, puścili muzykę Leonarda Cohena, wypili szampana, a przed północą byli już w łóżku.

