SAG Awards rozdane. Jakie seriale i filmy zostały nagrodzone? Lista

SAG Awards, Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych. jest przyznawana dorocznie przez członków Gildii Aktorów Ekranowych w dziedzinie filmu i telewizji. Nominacje do nagrody są przyznawane przez 4200 losowo wybranych, pełnych członków stowarzyszenia. W tym roku gala odbyła się w nocy z 26 na 27 lutego w Fairmont Century Plaza w Los Angeles.

Nagrody są przedsmakiem tegorocznych Oscarów. Kto wygrał w poszczególnych kategoriach? Sprawdźcie listę.

SAG Awards 2023. Lista zwycięzców

Najlepszy zespół aktorski w filmie



"Wszystko wszędzie naraz"

"Babilon"

"Duchy Inisherin"

"Fabelomanowie"

"Women Talking"



Najlepszy aktor w roli głównej



Brendan Fraser - "Wieloryb"

Austin Butler - "Elvis"

Colin Farrell - "Duchy Inisherin"

Bill Nighy - "Living"

Adam Sandler - "Rzut życia"



Najlepsza aktorka w roli głównej



Michelle Yeoh - "Wszystko wszędzie naraz"

Cate Blanchett - Tár"

Viola Davis - "Królowa wojownik"

Ana de Armas - "Blondynka"

Danielle Deadwyler - "Till"



Najlepszy aktor w roli drugoplanowej



Ke Huy Quan - "Wszystko wszędzie naraz"

Paul Dano - "Fabelmanowie"

Brendan Gleeson - "Duchy Inisherin"

Barry Keoghan - "Duchy Inisherin"

Eddie Redmayne - "Dobry opiekun"



Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej



Jamie Lee Curtis - "Wszystko wszędzie naraz"

Angela Bassett - "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Hong Chau - "Wieloryb"

Kerry Condon - "Duchy Inisherin"

Stephanie Hsu - "Wszystko wszędzie naraz"



Najlepszy zespół kaskaderski w filmie



"Top Gun: Maverick"

"Avatar: Istota wody"

"Batman"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Królowa wojownik"



Najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym



"Biały lotos"

"Zadzwoń do Saula"

"The Crown"

"Ozark"

"Rozdzielenie"



Najlepszy zespół aktorski w serialu komediowym



"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"Misiek"

"Hacks"

"Zbrodnie po sąsiedzku"



Najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub miniserialu



Sam Elliott - "1883"

Steve Carrell - "Pacjent"

Taron Egerton - "Czarny ptak"

Paul Walter Hauser - "Czarny ptak"

Evan Petersa - "Dahmer"



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Jennifer Coolidge - "Biały Lotos"

Elizabeth Debicki - "The Crown"

Julia Garner - "Ozark"

Laura Linney - "Ozark"

Zendaya - "Euforia"



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym



Jason Bateman - "Ozark"

Jonathan Banks - "Zadzwoń do Saula"

Jeff Bridges - "Stary człowiek"

Bob Odenkirk - "Zadzwoń do Saula"

Adam Scott - "Rozdzielenie"



Najlepszy aktor w serialu komediowym



Jeremy Allen White - "The Bear"

Anthony Carrigan - "Barry"

Bill Hader - "Barry"

Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"



Najlepsza aktorka w serialu komediowym



Jean Smart - "Hacks"

Christina Applegate - "Już nie żyjesz"

Rachel Brosnahan - "Wspaniała pani Maisel"

Quinta Brunson - "Misja: Podstawówka"

Jenna Ortega - "Wednesday"



Najlepszy zespół kaskaderski w serialu komediowym lub dramatycznym



"Stranger Things"

"Andor"

"The Boys"

"Ród smoka"

"Władca Pierścieni: Pierścienie władzy"



Najlepsza aktorka w filmie telewizyjnym lub miniserialu



Jessica Chastain - "George i Tammy"

Emily Blunt - "Angielka"

Julia Garner - "Kim jest Anna"

Niecy Nash Betts - "Dahmer"

Amanda Seyfried - "Zepsuta krew"

