„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler wspomina zmarłą uczestniczkę. Odwiedziła ją po programie

Kilka dni temu media obiegła smutna wiadomość o śmierci jednej z uczestniczek „Kuchennych rewolucji”, Renaty Kowalczyk. Kobieta miała zaledwie 51 lat, a mogliśmy oglądać ją w jednym z pierwszych sezonów programu Magdy Gessler. Teraz restauratorka czule ją wspomina.

„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler wspomina zmarłą uczestniczkę

Magda Gessler zrobiła rewolucję w karczmie „Obrochtówka” w Zakopanem w 2010 roku, a emisja odcinka odbyła się rok później. Rewolucje były udane, a karczma przez lata cieszyła się popularnością. Niestety, właścicielka odeszła nagle 18 lutego tego roku, o czym poinformowano na fanpage'u karczmy na Facebooku.

„Z przykrością chcemy wam przekaz informacje, że nasza kochana szefowa Renata odeszła nagle w dniu 18.02.2023. Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazje poznać Renatę wiedział, jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była. Obrochtówkę, która każdy z nas zna, stworzyła właśnie ona” – napisali pracownicy pani Renaty.

Na razie rodzina Renaty Kowalczyk podjęła decyzję o kontynuowaniu jej pracy i nie zamierza zamykać karczmy. -Jest nam bardzo ciężko, ale będziemy kontynuować jej spuściznę. To również dzięki wam to miejsce było jej skarbem – dodali.

Magda Gessler doskonale pamięta zmarłą Renatę Kowalczyk, o czym powiedziała w rozmowie z „Faktem”. – Pamiętam ją doskonale. Nie da się ukryć, że to była góralka pełną gębą. Z dużym uśmiechem, ogromną odwagą. Ta rewolucja była bardzo pyszna, bardzo widowiskowa no i trwała. Zrobiliśmy wtedy baranka z masła na wejście gości. Tam rzeczywiście po raz pierwszy odrodził się kult baraniny, o którym Zakopane czasem zapomina. To tam jest jedna z najlepszych pieczeni baranich w Zakopanem – powiedziała.

Magda Gessler wyraziła też współczucie i złożyła rodzinie kondolencje. Co ciekawe, wspomniała, że w karczmie pani Renaty była jeszcze kilka razy po zakończeniu rewolucji. – Po programie udało mi się u niej dwa razy jeszcze być. Jestem przekonana, że jej rodzina, w imię jej zaangażowania i pasji, będzie kontynuował pracę mamy i babci – powiedziała Magda Gessler.

