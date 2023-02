Eurowizja 2023: Marina Łuczenko-Szczęsna zrezygnowała z udziału w preselekcji

Eurowizja 2023 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczne show odbędzie się w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę, bo jeszcze nie odbyły się preselekcje. Pewne już jest natomiast, że nie będzie to Marina Łuczenko-Szczęsna, która zrezygnowała z preselekcji i walki o udział w Eurowizji.

Marina Łuczenko-Szczęsna nie zaśpiewa na Eurowizji 2023

Marina Łuczenko-Szczęsna rzadko występuje na scenie, ale zrobiła wyjątek podczas sylwestra TVP i otrzymała sporo pozytywnych recenzji. Występ żony piłkarza spodobał się tak bardzo, że pojawiły się doniesienia o udziale Mariny w preselekcjach do Eurowizji 2023.

„Występ Mariny na Sylwestrze TVP nie jest przypadkowy. Stacji bardzo zależy na tym, żeby żona Szczęsnego wzięła udział w preselekcjach na Eurowizję. Piosenkarka też jest chętna i już pracuje nad piosenką, która miałaby podbić Europę” – informował serwis Pudelek.

Teraz okazuje się jednak, że Łuczenko-Szczęsna zrezygnowała z tego pomysłu.

„TVP bardzo zależało na obecności Mariny. Na Woronicza uważano, że to idealna kandydatka do reprezentowania Polski na konkursie. Miała zgłosić się do preselekcji, wszystko było już dogadywane. Niestety, po sylwestrze odpuściła, nie bardzo wiadomo, dlaczego” – powiedział informator serwisu Pudelek.pl.

Na razie Marina Łuczenko-Szczęsna nie odniosła się do tych informacji na swoim instagramowym profilu.

