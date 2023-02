Emily Ratajkowski przyleciała do Polski. Pokazała zdjęcie z dzieciństwa. „Polska”

Emily Ratajkowski od lat podbija show-biznes, a popularność zyskała dzięki teledyskom do utworów „Blurred Lines” Robina Thickle i „Love Somobody” Maroon 5. Na co dzień Emily Ratajkowski jest modelką i wszystko wskazuje na to, że Polskę odwiedziła ze względu na swoją pracę.

Emily Ratajkowski w Polsce

Emily Ratajkowski przyleciała do Polski, czym pochwaliła się na Instagramie. Nie jest tajemnicą, że modelka ma polskie korzenie, a w rodzinnym kraju pojawiła się już kilka razy. „Byłam w Krakowie i w Warszawie sześć lat temu, wspaniałe miasta. Mama mówi po polsku, ale ja niestety już nie, to trudny język” – mówiła w rozmowie z „Vogue”.

Rodzice pielęgnowali w Emily świadomość, skąd pochodzi i jakie są jej korzenie. Dowodzi tego zdjęcie z dzieciństwa, którym pochwaliła się na Instagramie. Już jako mała dziewczynka pozowała na tle ściany z napisem „Polska”.

instagram

Wycieczka do Polski nie jest jednak związana jedynie z chęcią ponownego zwiedzenia kraju przodków. Serwis Pudelek dowiedział się, że modelka nawiązała współpracę z jedną z marek obuwniczych i weźmie udział w jej kampanii. Poza tym skorzystała z okazji i zareklamowała swoją książkę.

„Cieszę się, że moja książka jest po polsku, a jeszcze bardziej cieszę się, że jestem z powrotem w Polsce” – napisała Emily na Instagramie.

Czytaj też:

Emily Ratajkowski rozwodzi się po czterech latach małżeństwaCzytaj też:

Emily Ratajkowski oskarża Robina Thickle o molestowanie seksualne