Opozda pokazuje swoje mieszkanie. Jest niewielkie, ale stylowo urządzone

Joanna Opozda jest pracującą i samodzielną mamą, która wychowuje synka Vincenta. Razem z nim mieszka obecnie w niewielkim mieszkaniu, które chętnie pokazuje na Instagramie. Mimo że przestrzeń nie jest duża, to aktorka doskonale ją wykorzystuje, a do tego gustownie urządziła.

Tak wygląda mieszkanie Joanny Opozdy

Joanna Opozda chętnie wrzuca na Instagram zdjęcia, na których w tle widać jej mieszkanie. Najczęściej fotografuje się w salonie, który jest połączony z aneksem kuchennym. Wnętrze utrzymane jest w jasnej kolorystyce – dominuje biel, beże, jasne brązy. Jedynie duża narożna sofa jest w kolorze szarym. W tym pomieszczeniu prócz sofy znajduje się też stolik kawowy, biały regał na różne dodatki i książki, telewizor oraz szafa z lustrem.

Aneks kuchenny, który jest połączony z salonem utrzymany jest w podobnej kolorystyce – szafki są białe, lodówka czarna, a dodatki złote. Krzesła przy wyspie są szaro-złote.

Widać, że w głębi mieszkania są jeszcze trzy inne pomieszczenia, jednak do tej pory Joanna Opozda ich nie pokazała. Chętnie za to pozuje na tarasie, na którym znajduje się półokrągła huśtawka.

Co ciekawe, Joanna Opozda prawdopodobnie za jakiś czas wyprowadzi się z tego domu. Na Instagramie pochwaliła się, że kupiła nowe mieszkanie i to z ogrodem. – Dzisiaj znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i mówię do Was z bardzo specjalnego miejsca, z mieszkania, w które włożyłam wszystkie swoje oszczędności życia. Taka inwestycja moich marzeń – przyznała Joanna Opozda. W tym mieszkaniu Vincent będzie miał swój własny pokój. – Tutaj ma być pokój dla Vincenta. Już mamy wszystko zaplanowane. Wybieramy tapety, więc na razie to się nie prezentuje najlepiej, ale będzie cudnie – powiedziała aktorka i przyznała, że jej synek będzie miał też atrakcje w ogrodzie. – Właśnie siedzę sobie na podłodze i patrzę na ogródek, w którym będzie duża piaskownica dla Vincenta. Mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju – dodała.

