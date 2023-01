Gwiazdy stawiają na grzywki. Kto zdecydował się na ostre cięcie?

Wygląda na to, że w tym sezonie hitem są krótkie włosy z grzywką. Już kilka gwiazd zdecydowało się takie uczesanie, inne natomiast wybrały tylko ostre cięcie grzywki, zostawiając długie włosy. Nowymi fryzurami pochwaliły się Maja Bohosiewicz, Agnieszka Kaczorowska, Blanka Lipińska czy Alicja Bachleda-Curuś czy uczestniczka „Rolnik szuka żony” Małgosia Borysewicz.

Metamorfozy gwiazd

Już jakiś czas temu Małgorzata Borysewicz z „Rolnik szuka żony” zmieniła swoją fryzurę. Obcięła długie włosy i zaprezentowała krótkie cięcie do ramion. To duża zmiana, bo przez lata Małgorzata Borysewicz nosiła tę samą fryzurę, a jedynie eksperymentowała z grzywką. Teraz też nieco skróciła swoją grzywkę, stawiając na tzw. curtian bangs. Okazuje się, że teraz wybierając mocne cięcie, inspirowała się fryzurą swojej córki. – Na Blankę proszę. Pół życia nie miałam takich włosów. Chyba ostatnio, jak miała fefnaście lat. Jak się czuję w takiej długości? Bardzo fajnie. Objętość wróciła. Strzyżenie moich włosów trwa 1,5 h. Tak więc dzięki @aroginskihair za moc precyzji przy. Na pewno zostają przy blondzie. Teraz tylko opanowanie stylizacji. Dziękuję za wszystkie wiadomości. 1/3 z Was ścina włosy ze mną. To bardzo miłe – napisała Małgorzata Borysewicz na Instagramie.

Podobną fryzurę nosi na swojej głowie Blanka Lipińska. Na nagraniach, które wrzuca na Instagram, widać, że włosy z przodu ma nieco przycięte i tworzą curtian bangs. Na mocniejsze cięcie grzywki zdecydowała się Maja Bohosiewicz. Aktorka znacznie obcięła też swoje włosy. Fani nie kryli zachwytu jej nowym uczesaniem. „Piękni!”, „ślicznie”, „To jest fryz stworzony dla ciebie!” – komentowali fani. Maja Bohosiewicz przy okazji pokazała, że jej nowa fryzura nie zawsze układa się tak, jak ona tego chce. Zażartowała z siebie następnego dnia po cięciu. – Hymn wszystkich kobiet następnego dnia po obcięciu grzywki. Niczego nie żałuje. Każda z tych dróg doprowadziła mnie do miejsca w którym jestem teraz – napisała aktorka.

Agnieszka Kaczorowska też zdecydowała się na podobne cięcie. Pokazała nagranie i napisała: „Raz się żyje! Grzywka?! No dobra! Czemu nie!”. Gwiazda dodała też hashtagi „new hair” i „OMG”. Fani szybko zaczęli ją komplementować. „Pięknie! A jaki ładny kolor włosów”, „Bardzo ci pasuje, wyglądasz pięknie”, „Super zmiana. Taka grzywka jest super” – pisali fani.

Ostatnio z grzywką można też zobaczyć Alicję Bachledę-Curuś. Aktorka wrzuciła zdjęcie z premiery produkcji „The last of us” i widać, że zmieniła fryzurę. Zobaczcie galerię zdjęć!

