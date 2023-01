Marta Kubacka już urodziła. Kto jeszcze zostanie mamą w 2023 roku?

W 2023 roku wiele gwiazdorskich rodzin się powiększy! Mamy dopiero styczeń, ale już teraz wiele znanych i lubianych szykuje wyprawkę do szpitala. W tym gronie prócz Marty Kubackiej, która już cieszy się obecnością Mai, znalazły się także znane aktorki czy dziennikarka.

Kto zostanie mamą w 2023 roku?

W tym roku swoją pierwszą pociechę powita Dominika Gwit. Aktorka niedawno ogłosiła, że znika z Instagrama do czasu porodu. Jest już w bardzo zaawansowanej ciąży i narodziny jej dziecko mogą się odbyć lada dzień. Zanim Dominika Gwit postanowiła zrobić sobie przerwę od social mediów, chętnie publikowała zdjęcia rosnącego brzuszka. Nieraz zdarzało jej się również żartować ze swojego stanu.

W tym roku mamą po raz kolejny zostanie Pola Wiśniewska, żona Michała Wiśniewskiego. Dla wokalisty będzie to szóste dziecko, a drugie z Polą. W 2021 roku para powitała na świecie synka Falco. Z kolei Pola ma czwórkę dzieci z poprzednich związków: 18-letnią Julię, 13-letniego Adama, 9-letnią Polę i 7-letniego Piotra.

Olga Bołądź jest obecnie w drugiej ciąży, którą ujawniła w czasie imprezy z okazji 30-lecia stacji Polsat. To wtedy zaprezentowała się z zaokrąglonym brzuszkiem. – To jest piękna i dobra nowina – napisała wtedy na Instagramie. Aktorka jest już mamą 9-letniego Brunona.

Z kolei Magda Łucyan, dziennikarka stacji TVN, spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. W październiku 2022 pokazała zdjęcie z ciążowej sesji i opisała swoją walkę o dziecko. Okazało się, że dziennikarka choruje na endometriozę i musiała zawalczyć z niepłodnością, żeby móc zajść w ciążę. – Pierwsza operacja miała zamknąć temat, niestety pogorszyła sprawę. Powikłania ciągnęły się miesiącami.Część popełnionych błędów okazała się nieodwracalna. Endometriozy z brzucha nie wycięto, w zamian w środku powstał ropień.Tygodniami leżałam w łóżku, wychodziłam jedynie do kolejnych lekarzy. Zjechaliśmy całą Polskę, by znaleźć kogoś, kto się zna. „Szanse na ciążę? Na ten moment żadne. Potrzebna kolejna operacja, wtedy zobaczymy co jest w środku”. I była to najgorsza diagnoza jaką mogłam usłyszeć – napisała na Instagramie.

Małgorzata Gorol, aktorka znana z takich produkcji, jak „Twarz”, „Magnezja”, „Śubuk”, też spodziewa się dziecka. Informację o ciąży długo ukrywała, aż w końcu postanowiła zaprezentować ciążowy brzuszek w czasie premiery filmu „Śubuk”.

