Grała Klaudię w serialu „Ranczo”. Tak zmieniła się Marta Chodorowska

Serial „Ranczo” można było oglądać w latach 2006-2016 na antenie TVP. Mimo że produkcja już dawno zniknęła z ekranów, to wciąż ma swoich wiernych fanów, którzy liczą na jej kontynuacje.

W serialu wystąpiło wielu charakterystycznych i zapadających w pamięć bohaterów. Jedną z najbardziej wyróżniających się postaci była Klaudia Kozioł, która regularnie zmieniała image i nastawianie do świata. W zbuntowaną i barwną córkę sołtysa wcielała się Marta Chodorowska. Jak się zmieniła?

Tak zmieniła się Marta Chodorowska

Marta Chodorowska w listopadzie 2022 roku świętowała 41. urodziny. Aktorka po tym, jak zakończyła pracę na planie serialu „Ranczo” zaczęła pojawiać się w innych filmach i serialach. Można było ją zobaczyć w epizodycznych rolach w „O mnie się nie martw”, „Komisarz Alex”, „Na dobre i na złe”, „Za marzenia”. Zagrała też w filmie „7 uczuć”, a także wcielała się w rolę Hanki z Korczyna w „Koronie królów”. Od 2022 roku gra w serialu „M jak miłość” w roli Julii.

Na nudę w życiu zawodowym narzekać nie może, tak samo jak i w prywatnym. W 2014 roku urodziła synka Władysława. O macierzyństwie chętnie wspomina na swoim profilu na Instagramie. Co jakiś czas publikuje zdjęcia synka, choć nie pokazuje jego twarzy. Nie ukrywa, że rola mamy, to najważniejsza rola w jej życiu. – Każdego dnia przekonuję się, że to najbardziej złożona, najtrudniejsza i najbardziej fascynująca rola. Codziennie premiera. A recenzje bywają miażdżące… Ale jest to rola, dla której warto rzucić wszystko – napisała Marta Chodorowska.

W 2015 roku wzięła ślub ze swoim ukochanym, który jest właścicielem dużej agencji reklamowej. Aktorka pasjonuje się podróżami – świat zwiedza w camperze i przeglądając jej profil na Instagramie, można zauważyć, że ceni sobie aktywny wypoczynek.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmieniła się gwiazda serialu „Ranczo”.

Czytaj też:

Zającówna zdradziła, dlaczego zrezygnowała z kariery aktorskiej. „Postanowiłam, że nie będę umierać na scenie”Czytaj też:

Jan Englert: Starcy tylko udają, że są pewni siebie. Cały ten wywiad jest o moim rozkładzie