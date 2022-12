Ewa Skibińska pozuje w wyciętym body. Fani są zachwyceni figurą 59-latki

Ewa Skibińska największą popularność zyskała w latach 90. Wówczas wcieliła się w Elżbietę lekarza Bruna Walickiego w serialu „Na dobre i na złe”. Widzowie mogą ją także kojarzyć z produkcji „Pierwsza miłość”, gdzie przez wiele sezonów wcielała się w rolę matki Kingi.

Ewa Skibińska kolejny raz zachwyciła fanów. Pokazała się w samym body

Ostatnio jednak o gwieździe znów jest głośno. Ewa Skibińska, która w lutym 2023 roku skończy 60 lat, chętnie chwali się swoim ciałem. Gwiazda podkreśla, że intensywnie ćwiczy na siłowni i dba o dietę. Na jej profilmu znajdziemy wiele zdjęć, na których widoczna jest jej zadbana sylwetka. Widać, że celebrytka lubi podkreślać swoje wdzięki. Jakiś czas temu Ewa Skibińska wrzuciła na swój profil fotografię z szatni jednego klubów fitness we Wrocławiu. Aktorka pozuje ubrana tylko w czarne obcisłe body. Strój zdecydowanie podkreśla świetną figurę 59-latki, a mocne wycięcie na dole zdecydowanie robi wrażenie. Do tego Skibińska dobrała czarne, grube podkolanówki i spięła włosy. do góry.

W opisie dołączonym do postu aktorka podziękowała zarówno trenerowi, siłowni, jak i znajomej, która nie tylko ją motywuje, ale też „pożycza ubrania na siłownię”. Ewa Skibińska nawiązała też do zbliżających się wówczas świąt. „Uszka gotowe, a teraz coś tylko dla siebie” – czytamy. Fani w komentarzach nie kryli zachwytu. „Anioł mi się objawił”; „Bardzo pięknie i seksownie”; „Pani to z diabłem zawarła pakt”; „Uwielbiam panią w takim wydaniu”; „Piękna figura”; „Bardzo pięknie i seksownie pani wygląda” – pisali.

