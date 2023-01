Gwiazdy, które urodziły w 2022 roku. Kto został mamą?

Dla wielu gwiazd z polskiego show-biznesu 2022 rok był wyjątkowy. Właśnie w tym roku po raz pierwszy lub kolejny urodziły dzieci i zostały mamami! Kto dołączył do tego grona?

W lutym 2022 roku na świat przyszedł syn Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Vincent Królikowski urodził się dokładnie 22 lutego, a więc jego data urodzenia jest wyjątkowa. Okoliczności narodzin były jednak trudne dla jego mamy – rodziła w samotności, tuż po rozstaniu z Antkiem Królikowskim. Aktorka nie ukrywała, że ciąża i poród nie były dla niej łaskawe. – Przez wszystkie te miesiące dłużyło mi się potwornie w łóżku, które stało się moim więzieniem. Choroba, cierpienie, płacz, hormony i niewyobrażalny stres. Ciągłe poczucie zagrożenia i strachu. Było nam cholernie trudno. I ty niestety wiesz o tym najlepiej mój synu. Przetrwaliśmy. Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy, że daliśmy radę, że ty dałeś radę. Mój mały, dzielny Vin – pisała Joanna Opozda na Instagramie.

W marcu 2022 roku na świat przyszło drugie dziecko Ewy Farnej i jej męża Martina Chobota. Córeczka Ella urodziła się 6 marca. Para ma także starszego synka Artura, który urodził się w 2019 roku. – Góry niezłożonego prania, wiecznie pełna zmywarka, kiedy nie przewijasz – myjesz nocnik, kiedy nie karmisz – gotujesz obiad. Twój feed na Instagramie jest zaniedbany i skończony, tak, jak ty sama. Ale z tym się trzeba liczyć, energia jest dziś droga. Sukcesem jest kiedy umyje włosy i wtedy tak sobie uświadamiam, że wszystko, co wokół siebie mam, to jedno duże szczęście – pisała Ewa Farna o macierzyństwie na swoim profilu na Instagramie.

W kwietniu, a dokładnie w Wielkanoc Anna Czartoryska urodziła czwarte dziecko – synka Stefana. Aktorka i jej mąż Michał Niemczycki mają też Ksawerego, Janiny i Antoniego.

Maja Hyży też została mamą po raz czwarty. 7 lipca na świat przyszła jej druga córeczka Zosia. To druga pociecha z jej związku z Konradem Kozakiem. Wokalistka ma też bliźniaki z Grzegorzem Hyżym.

Czwartek dziecko powitali też na świecie Aleksandra i Michał Żebrowscy. Pod koniec lipca urodziła się ich pierwsza córka. – Macierzyństwo nie jest wyłącznie pasmem chwil pełnych uniesień i radości, które tylko urozmaicają twoje dotychczasowe życie pozostające bez zmian. To ogromna zmiana w życiu każdej kobiety – mówiła Aleksandra Żebrowska w rozmowie z Plejadą.

W czerwcu tego roku mamą po raz pierwszy została za to Natalia Rybicka. Aktorka urodziła córeczkę Helenę w Paryżu

18 lipca na świat przyszedł też pierwszy syn Katarzyny Sokołowskiej – Ivo Lew. Ciąża jurorki „Top Model” wywołała niemałe emocje ze względu na jej wiek – 49 lat. – Oczywiście, biologia jest biologią, ale medycyna też się posunęła do przodu. Wciąż jednak słyszę oceny: „No jak to, to dziecko będzie miało starą mamę?”. Takie padają słowa. Ja powiedziałabym raczej, że dojrzałą. W tych słowach ludzie oceniają mnie jako nieświadomą, niedojrzałą, nieświadomą tego, co się zdarzyło. Myślą, że się nie zaopiekowałam pewnymi sytuacjami. Takie oceny mają wiele negatywnych konsekwencji – mówiła Katarzyna Sokołowska w „Mieście Kobiet”. Nie ukrywa jednak, że synka urodziła dzięki metodzie in vitro, a starała się o niego latami.

W sierpniu Anna Dec urodziła swoje drugie dziecko – synka Maksymiliana. Pogodynka ma też córkę Zuzannę, która urodziła się w 2018 roku. Anna Dec twierdziła w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”, że z dwójką dzieci jest łatwiej. – Jest komfort, luz blues i taka akceptacja wszystkiego. Ma gorszy dzień? Trzeba nosić dłużej na rękach? Trzeba, ale się wie, jak szybko to mija – mówiła.

We wrześniu drugie dziecko i również synka powitała Lara Gessler. Jej syn Bernard urodził się 12 września. – Jest grzeczny. Przesypia noce, spokojny. Trafiło mi się wspaniale. Jako to drugie dziecko to już w ogóle marzenie. Nena była łaskawa i on też jest łaskawy – mówiła Lara Gessler o synku w rozmowie z Jastrząb Post. Córka Magdy Gessler ma też starszą o dwa lata córkę Nenę.

W tym samym miesiącu na świat przyszedł syn Krzysztofa i Joanny Ibiszów. To trzeci syn prezentera, a pierwszy jego trzeciej żony, uczestniczki „Top Model”. – Jest cudowny, uśmiechnięty. Jest naszym słoneczkiem. Ma dobre usposobienie po Asi i po mnie. Kocha świat, kocha ludzi, cały czas się uśmiecha i to jest coś, co rozpromienia moje serce. Jest cudowny – mówił o synku Krzysztof Ibisz.

We wrześniu drugie dziecko urodziła Magdalena Lamparska. Aktorka i jej mąż powitali na świecie córeczkę Milę Magdalenę. Para ma także 5-letniego synka Tymoteusza. – Paradoksalnie, kiedy pojawia się drugi członek rodziny, jest łatwiej. Już wiesz, co cię czeka. Jesteś w stanie bardziej sobie to zaplanować. Jeżeli jestem przeładowana moimi emocjami, które dotykają mnie w moim domu, jak mój mąż wraca z pracy, to mówię do niego: „nie rozmawiaj ze mną przez godzinę, bo przeleje na ciebie te emocje, a nie ma to sensu”. To jest mądrość rodzicielska, która pojawia się przy drugim dziecku – powiedziała aktorka w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.

6 października na świat przyszła pierwsza córka Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke – Róża. Para nie kryła, że po narodzinach pociechy jej życie bardzo się zmieniło. – Szczerze mówiąc, na samym początku byłam przerażona. Kiedyś bałam się brać na ręce niemowlaki, nigdy nie przewijałam bobaska. Nie sądziłam, że miłość do dziecka przyjdzie natychmiast u mnie i będzie tak duża. Szybko przeszedł mi strach przed „obsługą” dziecka. I pomimo że są momenty trudniejsze, to czuję się cudownie w nowej roli – napisała tancerka na Instagramie.

Natomiast w grudniu rodzicami została inna para tancerzy – Lenka Klimentova i Jan Kliment. Para nie ukrywała, że długo starała się o dziecko, bo aż 6 lat i wreszcie doczekała się narodzin synka Cristiana. – To niesamowite uczucie i my wciąż nie możemy uwierzyć, że to się naprawdę dzieje. Nie było łatwo, ale daliśmy radę, bo dla tego najpiękniejszego człowieka na świecie można wszystko – napisała para na Instagramie tuż po narodzinach synka.

