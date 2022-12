Śluby gwiazd w 2022 roku. Kto powiedział sobie „tak”?

Śluby gwiazd zawsze wywołują ogromne emocje i budzą zainteresowanie. Fanów ciekawią ślubne szczegóły, lista gości, ślubne torty, pierwsze tańce, a także kreacje panien młodych. Można mieć jednak wrażenie, że w minionym 2022 roku więcej było rozstań gwiazd niż ślubów. Nic bardziej mylnego! W show-biznesie nie zabrakło hucznych ślubnych ceremonii. Oto pary, które postanowił powiedzieć sobie „tak”. w 2022 roku.

Śluby gwiazd w 2022 roku

W marcu 2022 „tak” powiedzieli sobie Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu „Rolnik szuka żony”. Para postanowiła wziąć ślub cywilny, a zdjęciami z uroczystości pochwaliła się na Instagamie. W dniu ślubu Marta Paszkin była w zaawansowanej ciąży, a brzuszek odznaczał się w wybranej przez nią eleganckiej kreacji z marszczeniami i falbaną przy rozcięciu z boku.

W czerwcu 2022 roku ślub postanowił wziąć piłkarz Jan Bednarek. Poślubił on Julię Nowak, z którą ma córeczkę Lilly. Ceremonia odbyła się w Boże Ciało, a na weselu bawił się tłum gości, wśród których nie zabrakło kolegów z kadry i innych gwiazd.

Aleksandra Żuraw, Kacper Świątek też postanowili wziąć ślub w 2022 roku. Uczestniczka „Top Model”, która przez ostatnie lata skupiła się na działalności instagramowej oraz tworzeniu własnych marek, pokazała swój ślub w internetowej transmisji na żywo. Fani mogli niemal „uczestniczyć” w ślubnej ceremonii swojej idolki. Aleksandra Żuraw wzięła ślub w białej kreacji z opadającymi ramionami i rozszerzanym dołem. Suknia miała długi rozporek, który odsłaniał udo Oli Żuraw. Na ślubie nie zabrakło oczywiście córki celebrytki z poprzedniego związku, Poli.

„Tak” powiedzieli sobie również Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, którzy już od lat są ze sobą w związku i mają dwie córki. Na ślub ulubionych artystów fani musieli trochę zaczekać, ale najwyraźniej było warto. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się wieloma fotografiami oraz nagraniami z tego wyjątkowego dnia. 23-letnia wokalistka w dniu ślubu zaprezentowała się w kreacji od Violi Piekut. 23-latka przebierała się aż trzy razy, za każdym razem zachwycając w kolejnej sukni. – Mamy to! Brak słów, to było nasze wymarzone wesele! Wspaniali goście! Najlepsza sala! Na dniach wstawimy Wam kilka zdjęć i filmików z tego pięknego dnia! Było tak bardzo po naszemu! Rodzinnie i tradycyjnie! Dziękujemy wszystkim gościom za obecność! Dzięki Wam zapamiętamy ten dzień do końca życia – napisała Sylwia Przybysz na Instagramie.

Karolina Pisarek i Roger Salla też stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość była wyjątkowo luksusowa i odbiła się głośnym echem w polskich mediach. Głównie ze względu na wypowiedź Karoliny Pisarek, która stwierdziła, że wraz ze swoim ukochanym otwierali koperty i otrzymane kwoty zapisywali w notatniku! Podobno najwyższa kwota, jaką otrzymali, wynosiła aż 100 tysięcy złotych. W dniu ślubu Karolina Pisarek zaprezentowała się w kreacji z długim trenem, a na jej nadgarstku znalazła się bransoletka Tiffany & Co za 4,5 tysiąca złotych. Na jej ślubie bawiła się cała plejada celebrytów, wśród których nie zabrakło także Klaudii El Dursi.

Pod koniec listopada swój ślub ogłosili Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka, wywołując tym samym niemały szok i zaskoczenie. Para opublikowała zdjęcia ze ślubu, prezentując się w ślubnych kreacjach. Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka „tak” powiedzieli sobie w Miami, a potem spędzili tam „miodowy miesiąc”. Ich ślub spotkał się z dużym hejtem ze strony internautów, którzy uznali, że piłkarz powinien wstrzymać się z takimi decyzjami do końca żałoby po synku.

