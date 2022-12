Edyta Zając wygrała „Taniec z Gwiazdami”. Na co przeznaczyła 100 tys. zł?

Edyta Zając jest międzynarodową modelką, która chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją 132 tysiące fanów. Mimo dzielenia się szczegółami o nowych projektach, czy podróżach, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym.

Edyta Zając w „Tańcu z Gwiazdami” wygrała 100 tys. zł.

Modelka i była partnerka Jakuba Rzeźniczaka, zwyciężyła 11. edycję „Tańca z Gwiazdami”. Razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem w finale pokonała Julię Wieniawę i Stefano Terrazzino, o czym zdecydowali widzowie. Edycja, w której udział brała celebrytka, była wyjątkowa. Program przypadł na szczyt pandemii koronawirusa. Z tego powodu rywalizacja między uczestnikami „Tańca z Gwiazdami” rozpoczęła się wiosną 2020 roku, a skończyła się jesienią.

Edyta Zając ze wsparciem tancerza Michała Bartkiewicza wygrała nie tylko Kryształową Kulę, ale także nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. W rozmowie z redakcją Jastrząb Post celebrytka wróciła wspomnieniami do tamtego czasu. – Zawsze bardzo dobrze to wspominam. Niesamowita przygoda. Muszę przyznać, że nauczyłam się tańczyć, poznałam wspaniałych ludzi i jeżeli bym mogła, to przeżyłabym to jeszcze raz – podkreśliła modelka.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zdradziła też, co zrobiła z nagrodą pieniężną. Edyta Zając wyznała również, co jest dla niej ważne. Jak się okazuje, lubi być bezpieczna finansowo. – Wszystkie swoje zarobione pieniądze inwestuję w przyszłość i uważam, że taka forma jest dla mnie najlepsza. Lubię być zabezpieczona na czarną godzinę – powiedziała.

