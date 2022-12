Grała Kasię Solejuk w serialu „Ranczo”, gdy miała 9 lat. Co dziś robi Anna Stępień?

Serial „Ranczo” pojawił się na ekranach TVP w 2006 roku i był emitowany do 2016. Przyciągał tłumy widzów przed ekrany i był jednym z najpopularniejszych seriali stacji. Do tej pory widzowie nie mogą się pogodzić końcem emisji i wyczekują informacji o wznowieniu produkcji.

Do 2011 roku w serialu mogliśmy oglądać Annę Stępień, która wcielała się w Kasię Solejuk, jedyną córkę Kazimiery i Macieja. Gdy zaczynała grać w serialu, miała zaledwie 9 lat. Po pięciu latach pracy na planie odeszła i skupiła się na nauce. Co dziś robi i jak wygląda?

Tak zmieniła się serialowa Kasia Solejuk z „Rancza”

Wszyscy fani serialu z pewnością doskonale pamiętają uroczą dziewczynkę z warkoczykami, jedyną dziewczynkę w gromadce Solejuków. To właśnie Anna Stępień, która dziś nie przypomina siebie sprzed lat. Mimo że „Ranczo” mogło stać się dla niej przepustką do kariery, to jednak zrezygnowała z życia w blasku fleszy i zdecydowała się skupić na nauce. Na swoim koncie ma jeszcze rolę w serialu „Halo Hans”. Zagrała prawie we wszystkich sezonach, a potem zniknęła.

O życiu Anny Stępień niewiele wiadomo. Serwis Teleshow donosi, że dziś ma 25 lat i ukończyła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Anna Stępień jest aktywna na Instagramie. Chętnie publikuje zdjęcia z podróży lub spotkań z przyjaciółmi. Na fotografiach widać, jak bardzo wyrosła i się zmieniła. Dziś jest piękną kobietą o falowanych długich włosach. Zobaczcie w galerii zdjęć!

Czytaj też:

