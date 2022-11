„Rolnik szuka żony 9”. Michał oświadczył się Adzie dzień przed finałem. To nie wszystko!

Finał 9. edycji „Rolnik szuka żony” już za nami. To był wyjątkowy i pierwszy taki finał na świecie w historii show – aż pięć par znalazło miłość! Michał i Ada zdecydowali się nawet zaręczyć. O szczegółach opowiedzieli na spotkaniu z Martą Manowską.

„Rolnik szuka żony 9”. Michał i Ada opowiedzieli o swoim uczuciu

Michał i Ada stworzyli wyjątkowo zgrany związek. Już w trakcie trwania programu widać było, że połączyło ich naprawdę mocne uczucie. Szybko wyznali sobie miłość i zaczęli snuć plany dotyczące przyszłości. Było wiadomo, że tych dwoje zdecyduje się na kolejne poważne kroki, nie było jedynie pewne, kiedy to się stanie. W końcu Michał postanowił oświadczyć się Adzie dzień przed finałem! – Przyjechaliśmy do Kazimierza na ten finał, a ja sobie w głowie zaplanowałem, że będziemy tu siedzieć jako narzeczeni. (...) Oświadczyłem się, ona się zgodziła – powiedział Michał.

Ada natomiast dodała: – Wszystko smakuje lepiej, jak się zawalczy o coś.

Michał rozpływał się w wyznaniach, że przy Adzie czuje się wspaniale. Ujawnił, że już wcześniej zdecydowali się zamieszkać ze sobą. – Jak wstaję i widzę ją rano, to świat staje się piękniejszy – dodał.

W rozmowie z Martą Manowską rolnik i jego narzeczona ujawnili też, jak wygląda ich związek i co wzajemnie ich w sobie zachwyca. – To co najbardziej cenię w Adzie, to to, że ma do mnie cierpliwość. Kiedy mam gorsze dni, i po prostu ona akceptuje mnie takiego, jakim jestem – powiedział Michał.

– Bo go kocham, bo szaleję za nim. Jego wady mi nie przeszkadzają, ja to zaakceptowałam. Jestem pewna, że to ten człowiek – dodała Ada.

Co więcej, Michał i Ada planują ślub! Ada zaczęła już przygotowania, więc z pewnością niebawem dowiemy się więcej. „Znając” już Michała i Adę, nie będą długo czekać!

