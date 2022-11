„Barwy szczęścia”. Adamski nachodzi Klarę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Klara wciąż jest zniesmaczona po przeczytaniu erotycznego listu, który napisał do niej Adamski. A wielbiciel nagle zjawia się w domu Pyrków i brutalnie ją atakuje. Wilecki prosi Aldonę przez swojego adwokata by pomogła usunąć z jego domu Kuczmę. Na miejscu okazuje się jednak, że na seniora znów poluje cały tłum i Grzelakowa kolejny raz musi ratować byłego sąsiada przed linczem ze strony mieszkańców. Wolny podrzuca do Feel Good ulotki usług erotycznych ze starym zdjęciem Dominiki i jej aktualnym numerem telefonu. Tymczasem Damian i Ania wybierają się na rowerową wycieczkę, ale romantyczny nastrój pryska, gdy Wójcik wyznaje, że wcześniej wdał się w bójkę, stając w obronie Dominiki.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

