Gwiazdy przerabiają swoje zdjęcia i zaliczają wpadki. Twarze nie do poznania to nie wszystko!

Gwiazdy uwielbiają retusz i instagramowe filtry. Dzięki aplikacjom same mogą zmieniać swoje zdjęcia, ale niestety, część z nich robi to dość nieudolnie. Potem fani mają niezły ubaw, gdy widzą zakrzywiony horyzont, krzywe płytki na ścianach i falujące meble. Nie mniej zabawne są zmienione twarze gwiazd tak bardzo, że trudno je rozpoznać lub brak ręki czy nogi.

Gwiazdy zaliczają wpadki przy retuszu swoich zdjęć

Niemal już każda z gwiazd ma na swoim koncie wpadkę tego typu. Jakiś czas temu Doda chwaliła się malowniczymi kadrami z wakacyjnego wyjazdu. I choć artystka może pochwalić się figurą uważaną za idealną, to jednak wiele wskazuje na to, że majstrowała przy zdjęciu, co zauważyli czujni fani. Na zdjęciu, które wrzuciła na Instagram, widać, że linia horyzontu zmienia się tuż obok jej talii. „Coś poszło nie tak z przeróbką fotki”, „Co się stało z horyzontem, nagle zmienił linię?” – komentowali fani. Doda postanowiła odnieść się do komentarzy i odpowiedziała w zabawny sposób. – Nawet horyzont kłania mi się w pas – napisała.

Natalia Siwiec też zaliczyła podobną wpadkę. Na zdjęciu celebrytki z horyzontem wszystko było w porządku, za to z jej ciałem już nie bardzo. Natalia Siwiec straciła bowiem lewą rękę. „Natalia, gdzie jest twoja lewa ręka?”, Wyszło jak dziewczyna z jedną ręką„”,Pięknie, tylko na pierwszy rzut oka jakby bez ręki„ – komentowali fani.

Ostatnio jednak w retuszowaniu swoich fotek prym wiodła Małgorzata Rozenek. Na większości jej zdjęć interauci dopatrywali się nieudanej ingerencji. Raz jej fotografie przerabiali graficy, raz ona sama. U Małgorzaty Rozenek można było znaleźć wszystkie błędy – zarówno zmienioną twarz, jak i falujące meble.

Honorata Skarbek też raz zabawiła się w zmienianie ciał na zdjęciu. Wyretuszowała zarówno swoją, jak i koleżanki figurę. Internauci od razu zauważyli, że dziewczyny mają nienaturalnie wąskie talie”.Fajnie w photoshopie sobie talie zrobiłyscie, tylko szkoda że widać„ – pisali w komentarzach.

