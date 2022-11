Nie tylko WAGs, ale i prawdziwe bizneswoman. Na czym zarabiają żony i dziewczyny piłkarzy?

Polskie WAGs mają duże możliwości. Niektóre popularność zdobyły jeszcze zanim zostały wybrankami piłkarzy, inne właśnie dzięki nim. Bez względu na swoje początki wszystkie mogą pochwalić się sporą grupą fanów, a to już stwarza okazję do rozkręcenia własnego biznesu, który może ich zainteresować. Jedne WAGs stawiają na własne marki odzieżowe lub biżuteryjne, inne wolą „sprzedawać” zdrowy styl życia. Czym się zajmują żony i dziewczyny piłkarzy?

Na czym zarabiają żony i dziewczyny piłkarzy?

Anna Lewandowska może być przykładem dla wszystkich WAG. Jest niezwykle kreatywna i regularnie zaskakuje fanów nowymi pomysłami na biznes. Prowadzi centrum Healthy Center by Ann w Warszawie, układy programy treningowe, wydaje płyty, ma własną aplikację z treningami i dietami, własny catering, pisze książki, prowadzi bloga, ma kawiarnię ze zdrową żywnością i firmę kosmetyczną, jest ambasadorką marki odzieżowej. A przecież jeszcze nie powiedziała, że to koniec!

Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, nie prowadzi własnego biznesu, ale za to jest wokalistką. Sławę zdobyła na długo przed tym zanim poznała Wojciecha. Mimo że nie występuje już na scenie od dawna, to potrafi zaskoczyć fanów nowymi utworami.

Sara Boruc-Mannei to kolejna WAG, która nie chciała żyć jedynie na rachunek męża piłkarza. Sara była kiedyś modową blogerką, potem postanowiła zająć się projektowaniem biżuterii. Sara ma dużo pomysłów na siebie, więc na tym nie poprzestała. Zadebiutowała jako wokalistka! Nagrała singiel „Łapię tlen”, który przypadł fanom do gustu, ale ona sama nie chciała robić kariery wokalistki. Zdecydowała się na stworzenie własnej luksusowej marki odzieżowej The Mannei.

Celia Krychowiak, wcześniej Jaunat, zanim poznała Grzegorza Krychowiaka pracowała jako modelka we Francji. Teraz wraz z nim zajmuje się jego marką modową Balamonte.

Claudia Kowalczyk, dziewczyna Jakuba Kiwiora, robi nietypową karierę w świecie tańca. Specjalizuje się w twerku i ma niemałe sukcesy. Wygrała nawet turniej Germany Twerk Competition 2017 półfinał mistrzostw Europy w twerku w 2018 roku. Jest też instruktorką tańca. Na jej profilu na Instagramie można podziwiać jej taneczny talent.

Dominika Grosicka, która jest żoną Kamila Grosickiego, jest wizażystką. Teraz jednak głównie skupia się na dbaniu o domowe ognisko i nie ma tyle czasu, by spełniać się zawodowo.

