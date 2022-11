Małgorzata Borysewicz z „Rolnik szuka żony” pokazała pokój córki. Jak wyglądają inne pokoje dzieci gwiazd?

Małgorzata Borysewicz z 4. edycji „Rolnik szuka żony” jest bardzo aktywna na Instagramie. Bardzo chętnie wrzuca rodzinne zdjęcia, a także pokazuje, jak wygląda ich dom. Tym razem na Instastory pochwaliła się, jak urządziła pokój córki Blanki. Wnętrze jest prześliczne i na pewno zachwyciłoby każdą małą dziewczynkę. Dominują w nim pastelowe kolory i nie brakuje też różowej barwy. Meble są za to białe i mają wycięte gwiazdki. Oczywiście w pokoju Blanki jest mnóstwo zabawek. A jak wyglądają inne pokoje dzieci gwiazd?

Jak gwiazdy urządziły pokoje dla swoich dzieci?

Ostatnio Edyta Pazura chwaliła się na Instagramie, że zaprojektowała pokój dla swojej najmłodszej córki Rity. Zaprezentowała efekt końcowy, który robi wrażenie! – Pokój Rity to teraz istny cukiereczek. Jestem z siebie dumna. Uwielbiam projektować wnętrza – napisała wtedy. W pokoju córki Edyty Pazury zaczął dominować malachitowy kolor. W tej barwie pomalowano ściany. Kolor ten pojawił się także na meblach. Uwagę zwraca też piękna tapeta w kwiaty. – Jest dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłam… Drewno, podłoga w jodełkę, zieleń, kwiaty i piękna energia. Czasami żałuję, że nie poświęciłam więcej uwagi projektowaniu wnętrz, bo sprawia mi to niekłamaną przyjemność i satysfakcję. Roszpunka pozwoliła pokazać swoje malachitowe królestwo – napisała Edyta Pazura.

Piękne pokoje mają także dzieci Zosi Ślotały. Celebrytka publikuje tylko fragmenty wnętrz, ale wyraźnie widać, że urządziła je ze smakiem. W pokoju Rani na ścianie widać stylową tapetę, oryginalne krzesło i szafkę na książki w kremowym kolorze. – Jestem tak zachwycona pokojem Rani, że chyba zabiorę się za pokój Leo! – napisała Zosia Ślotała w opisie do zdjęcia. W pokoju jej syna widać za to oryginalne łóżko!

Pokój swoich córek, Antoniny i Kornelii, chętnie pokazuje Anna Wendzikowska. Dziewczynki mają mnóstwo zabawek! W pokoju znajduje się stolik, przy którym można popijać popołudniową herbatkę, a także mała zabawkowa kuchenka. W takim pokoju nie ma czasu na nudę!

Ostatnio Marina rzadko pokazuje synka na Instagramie, ale kiedyś zdarzało jej się to regularnie. Wrzuciła nawet kadr z jego pokoju. U Liama ściany mają turkusowy kolor, jest biała szafka z szufladami. Nie brakuje też namiotu tipi, w którym chłopiec może spędzać czas na zabawie.

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" właśnie wykańczają swój nowy dom, ale na ich Instagramie nie brakuje zdjęć wnętrz domu, w którym obecnie mieszkają. Już nieraz pokazywali, jak wyglądał pokój ich dzieci. Jest w nim mnóstwo zabawek, a uwagę zwraca przede wszystkim piękna tapeta - ilustrowana mapa świata ze zwierzętami i morskimi stworzeniami.

