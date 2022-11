Kalush Orchestra nagrali piosenkę z polskim raperem. Posłuchajcie!

Kalush Orchestra, którzy nie tylko preprezentowali Ukrainę podczas Eurowizji, ale przede wszystkim ją zwyciężyli, postanowili nagrać wyjątkowy utwór z polskim raperem.

„Nasze Domy” to piosenka o bólu i zmaganiach odczuwanych przez Ukraińców, z niepodważalnym przesłaniem nadziei i wiarę w zwycięstwo naszych wschodnich sąsiadów. Kalush Orchestra szykują się obecnie do występu na tegorocznej gali MTV EMA, która odbędzie się 13 listopada 2022 roku w Düsseldorfie. Do wspólnego projektu odniósł się polski raper Szpaku.

Pomysł na ten utwór zrodził się w mojej głowie, gdy wyobrażałem sobie wojnę w Ukrainie. Chociaż wszyscy żyjemy teraz w strachu przed tym, co rozpętała Rosja, Bóg o nas nie zapomni, a dobro na pewno w końcu zwycięży – powiedział.

Szpaku i Kalush Orchestra po raz pierwszy spotkali się w gdańskim studiu, gdzie napisali utwór. Szybko łapiąc wspólny język, dzięki niezrównanej chęci tworzenia, podczas burzliwej sesji artyści stworzyli „Nasze Domy" w ciągu zaledwie jednego dnia. – Na początku myślałem, że będzie to trudne ze względu na barierę językową, ale towarzyszyła nam niesamowita atmosfera i natychmiast się zrozumieliśmy. Teraz możecie usłyszeć, co z tego wyszło – zachęca polski gwiazdor.

Kalush Orchestra: Piosenka odzwierciedla uczucia Ukraińców i Polaków

Podczas tegorocznej europejskiej trasy Kalush Orchestra wystąpili w Polsce więcej razy niż w jakimkolwiek innym kraju. Za każdym razem czuli niesamowite wsparcie ze strony Polaków. Najnowsza piosenka ze Szpakiem jest kolejnym dowodem i przesłaniem solidarności między naszymi krajami i ich mieszkańcami w tym trudnym czasie. Podkreślił to też lider zespołu Oleh Psiuk.

Przedstawili nas sobie nasi menedżerowie, którzy od dawna są przyjaciółmi. To po prostu musiało nastąpić. Ta energia, którą czuliśmy i piosenka, którą wspólnie stworzyliśmy, odzwierciedla uczucia Ukraińców i Polaków. Nie chcemy mówić zbyt wiele, po prostu posłuchajcie „Naszych Domów” i poczujcie to, co chcieliśmy przekazać – podsumował

– Wierzę, że to bardzo ważna piosenka i mam nadzieję, że stanie się kolejnym pomostem między naszymi krajami. Polską i Ukrainą – dodał Szpaku.

Kalush Orchestra są obecnie w połowie pierwszego tournée po Ameryce Północnej. Tuż po zakończeniu trasy grupa wystąpi na gali MTV EMA.

