„Hotel Paradise 6”. Monika podpadła widzom. Ostro krytykują jej zachowanie

W nowym sezonie „Hotel Paradise” uczestnicy regularnie dostarczają widzom mocnych wrażeń. Tym razem to Monika znalazła się pod ich ostrzałem. Monika to jedna z uczestniczek „Hotel Paradise 6”, którą widzowie mogli poznać na samym początku nowego sezonu. Dopiero teraz zauważyli jednak, że dziewczyna zachowuje się fatalnie w stosunku do innych uczestników. Co tym razem się stało?

„Hotel Paradise 6”. Monika podpadła widzom

Monika związała się z Mikołajem i od tego momentu jej zachowanie zwróciło uwagę widzów. Dziewczyna wyraźnie nie radzi sobie z zazdrością. Widać to było w ostatnim odcinku, gdy do uczestników dołączyła nowa singielka – piękna brunetka Gabriela z Warszawy. Dziewczyna już w pierwszych minutach skradła pocałunek od Mikołaja! To nie spodobało się Monice, która nie kryła zazdrości. Widzowie mają dość jej zachowania i nie kryją tego, pisząc komentarze na profilu programu na Instagramie.

Monia, trochę godności, jesteś kobietą, nie napastuj faceta. Jak nic do ciebie nie czuje, to go nie zmusisz – napisał jeden z widzów.

Ona ma problem jak nie jest w centrum zainteresowania, nie umie zaakceptować faktu, że nie zawsze jest najlepsza, generalnie słabo się na to patrzy – dodał kolejny widz.

Po trupach do celu, zero klasy, a przede wszystkim szacunku do innych, tylko Monia Monia Monia – oceniła fanka programu.

To jednak nie wszystko, bo przez swoją zazdrość Monika zaczęła psuć zabawę innym uczestnikom. Gdy na imprezie w stylu Bollywood dziewczyny bawiły się w rytm orientalnej muzyki, Monika skrytykowała taniec Oli i uznała go za niestosowny! Tu znów podpadła widzom.

Kolejny brak klasy dziś Monika pokazała, odciągając Olę od tańca, zazdrość to zła cecha – oceniła jedna z fanek show.

Ale się zawiodłem na Moni za to, że tak potraktowała Olę przy tańcach w kolejnym odcinku. I kolejny raz jak przyszedł list odnośnie testu dziewczyn – dodała inna.

Widzowie uznali też, że Monika „przechodzi samą siebie” i „wychodzi jej słoma z butów”.

