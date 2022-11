Magdalena Stępień dziękuje fanom za odwiedzenie grobu jej synka. Pokazała wzruszające zdjęcie

Magdalena Stępień wróciła po śmierci synka Oliwiera na Instagram. Chłopiec odszedł 3 miesiące temu po długiej walce z rakiem. Teraz Magdalena Stępień próbuje walczyć o każdy dzień, a Instagram stał się dla niej miejscem terapeutycznym, w którym wspomina synka. Teraz podziękowała fanom za wsparcie.

Magdalena Stępień dziękuje fanom za odwiedzenie grobu jej synka

Dzień Wszystkich Świętych nie był łatwy dla Magdaleny Stępień. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka odwiedziła grób synka, a zastany widok poruszył ją do łez.

Moi drodzy, jak się domyślacie pewnie, był to dla mnie bardzo trudny dzień. Ale to, co zobaczyłam przy grobie mojego synka, ilość miłości, którą zanieśliście koło jego grobu, wzruszyła mnie do łez, odebrała mi mowę, naprawdę, płakałam. Dla mnie to jest po prostu coś niewiarygodnego, żeby obcy ludzie tak przejęli się historią tego małego chłopca, bo dla nich to jest chłopiec, zwykły chłopiec, który był chory. Ale jednak Oliwier był kimś wyjątkowym, był cudownym chłopcem, który wlał miłość do serc wielu mu obcych ludzi. Pokazał, jak walczyć, pokazał, jak się uśmiechać, nawet będąc bardzo chorym, i teraz te wszystkie pokłady miłości, które on miał w sobie – wy pokazujecie, jak dla was on był wyjątkowy, poprzez zapalanie mu światła przy jego grobie, czy na żywo, czy wirtualnie – powiedziała Magda Stępień.

Przy okazji podziękowała wszystkim, że są przy niej w tych trudnych chwilach. – Naprawdę brak mi słów, przepraszam, ale głos mi się łamie, bo w tym trudnym czasie nadal jesteście, nadal mnie wspieracie. Ciężko mi jest tutaj do was mówić, odzywać się, ale to, co zobaczyłam dzisiaj na cmentarzu, totalnie mnie zgięło, dlatego dziękuję wam z całego serca. Po prostu wam dziękuję – dodała.

Magda Stępień pokazała też poruszające zdjęcie grobu Oliwiera, na którym paliło się mnóstwo zniczy. Niedawno była modelka udzieliła wywiadu portalowi Ohme.pl, w którym opowiedziała, że teraz w przeżywaniu żałoby pomagają jej spotkania z psychologiem oraz codzienna modlitwa. Przyznała, że nie czuje się silna, codziennie płacze i wspomina synka.

Czytaj też:

Magdalena Stępień opublikowała wzruszający post. Nawiązała do śmierci dzieckaCzytaj też:

Narzeczona Jakuba Rzeźniczaka zabrała głos ws. tatuażu. „Nikt z Was nie wie, co oznacza”