Grzegorz Markowski pozuje z córką. Jeden szczegół zaniepokoił fanów

Grzegorz Markowski wiosną 2021 roku przekazał, że odchodzi z zespołu Perfect. Wydarzyło się to chwilę przed pożegnalną trasą grupy, która została przełożona z powodu pandemii. „Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja, Kłaniam się Wam nisko. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że zrobię to ze sceny” – napisał wówczas Markowski, korzystając z Facebooka swojej córki Patrycji. Jak później wyznał, powodem jego decyzji była zła kondycja zdrowotna. Zapowiedział, że więcej czasu zamierza poświęcić rodzinie, którą zaniedbywał przez lata koncertowania.

Grzegorz Markowski pozuje z córką. Fani grzmią

Wydaje się, że Grzegorz Markowski dotrzymał słowa i spędza więcej czasu ze swoimi bliskimi. Ostatnio na profilu Patrycji Markowskiej pojawiło się zdjęcie z jej ojcem, które wywołało lawinę komentarzy. Na fotografii piosenkarka gra na ukulele, a obok niej stoi muzyk Perfectu, który w ustach trzyma papierosa. „Kocham te nasze rodzinne spotkania. Koniec października to też czas, gdy zbliża się Święto Zmarłych, czas wspomnień. Kiedy żyła jeszcze babcia Basia, niedzielne obiady były tradycją i zawsze odbywały się u niej” – czytamy.

Chociaż w opisie celebrytka zapytała, za kim tęsknią jej obserwatorzy, to pojawiło się wiele głosów związanych z zupełnie innym tematem. Chodzi o nałóg Grzegorza Markowskiego, który fani mocno negują. „Rzuć faje, mnie prawie zabiły”; „Piękne, że można spędzać czas fajnie z tatą. Tylko ten papieros..”.; „Ojciec pali?” – grzmią internauci. Patrycja Markowska nie odniosła się do tych komentarzy.

instagramCzytaj też:

Jolanta Kwaśniewska wspomina prezydenturę męża. „Dostawałam kroplówki”Czytaj też:

Sara James dała koncert w USA. Gwiazda pozuje z Jessicą Albą