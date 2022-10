Dominika Gwit i jej mąż Wojciech przygotowują się do najważniejszej roli w życiu. Niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze, wyczekane dziecko. O ciąży aktorka poinformowała za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, zamieszczając zdjęcie, na którym pokazała wydruk USG.

Kochani, dziś przyszedł czas, by podzielić się z Wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni/ Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat – napisała wtedy Dominika Gwit.

Teraz przygotowuje się do porodu.

Dominika Gwit przygotowuje się do porodu. Zdradziła swój sposób

Narodziny pierwszego dziecka Dominiki Gwit zbliżają się wielkimi krokami. Aktorka już poczyniła pierwsze kroki, by się przygotować do tego momentu. Ujawniła to w rozmowie z fankami na swoim profilu na Instagramie. Jedna z nich przyznała, że rodzi w marcu i bardzo się obawia tego momentu. Dominika Gwit postanowiła ją pocieszyć. Zdradziła, że ją uspokajają spotkania z położną.

Spokojnie, aż tak nie ma się co stresować. Myślę, że dużo dadzą spotkania z położną. My jesteśmy w trakcie takich spotkań. Rozmawiamy z nią o różnych rzeczach, w tym o cesarskim cięciu i o porodzie naturalnym. Takie spotkania dużo dają i wyjaśniają. Kobiety sobie radzą już od zarania dziejów, to my tym bardziej sobie poradzimy w nowoczesnych szpitalach ze świetnym sprzętem i ze znieczuleniem. Myślę, że damy radę! Chwilę będzie gorzej, a potem będzie lepiej, nie ma się co bać – napisała.

Dominika Gwit dodała, że na pewno sobie poradzą. „Nic nam nie będzie” – podkreśliła.

