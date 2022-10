Paweł Deląg z synami w „Dzień Dobry TVN”. Pierwszy taki wywiad

Paweł Deląg rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Jeszcze do niedawna nie szczycił się swoimi synami i mało kto wiedział, że znany aktor jest ojcem dwóch dorosłych mężczyzn. Teraz gwiazdor postanowił pochwalić się latoroślami i we trzech udzielili szczerego wywiadu.

Paweł Deląg udzielił wywiadu z synami

Panowie zasiedli na kanapie „Dzień Dobry TVN” w niedzielny poranek. Paweł Deląg, 29-letni Paweł i 21-letni Mikołaj opowiedzieli nie tylko o pracy zawodowej, ale także o życiu rodzinnym. W czasie rozmowy Paweł Deląg Junior zdradził, jak ma na imię jego córeczka. Mężczyzna poślubił Adriannę Malicką, która także jest związana z branżą filmową. Chwilę później na świat przyszła ich pierwsza pociecha. – Urodziła nam się piękna córka 7 sierpnia. Malutka, chociaż według mnie już jest tak duża, że już nie nadążam. Rozalia Barbara, jeszcze teraz był chrzest – zdradził syn aktora.

Kolejnym tematem były wspólne plany zawodowe celebryty i jego dorosłych synów. Okazuje się, że zarówno Paweł jak i Mikołaj poszli w ślady ojca. Starszy z nich debiut ma już za sobą. 29-latek współpracował z Pawłem Delągiem przy dokumencie „Zrodzeni do szabli” i krótkometrażowym filmie „Pani Basia”. Jednak Mikołaj współpracę z ojcem rozpoczął dopiero przy ostatnim projekcie. Syn gwiazdora był asystentem reżysera. Delągowie pracowali nad filmem dokumentalnym. – Przybyłem na plan, nie wiedząc do końca, co mnie czeka. Temat filmu jest bardzo ciężki. Poznałem na miejscu dzieciaki, od których biła niesamowita energia. Bardzo się z nimi zżyłem – wyznał Mikołaj Deląg.

instagramCzytaj też:

Jacek Rozenek opowiedział o udarze. Jego serce działało na 8%