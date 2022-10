Camila Cabello ukradła przedmiot z Pałacu Kensington. Kate i William zareagowali

Camila Cabello, to 25-latka, która największą sławę zdobyła dzięki przebojowi „Havana”, ma ogromną rzeszę fanów. Wokalistka zadebiutowała już w wieku 15 lat. Cabello budzi ogromne zainteresowanie mediów nie tylko ze względu na swoją twórczość, ale także przez bujne życie prywatne. Celebrytka przez trzy lata była w związku z Shawnem Mendesem. Była już para nagrała nawet wspólnie piosenkę „Señorita”, a utwór przez długi czas podbijał listy przebojów. Obecnie wybrankiem Cabello jest Austin Kevitch, 31-letni twórca aplikacji randkowej.

Camila Cabello ukradła ołówek z Pałacu Kensington

Camila Cabello kolejny raz zwróciła na siebie uwagę mediów. Wszystko za sprawą wyznania z 2019 roku. Wówczas wokalistka otrzymała zaproszenie do Pałacu Kensington. Na spotkanie z księciem Williamem i księżną Kate zabrała mamę oraz brytyjskiego dziennikarza i prezentera telewizyjnego – Grega Jamesa. To właśnie on zdradził, że wokalistka przywłaszczyła sobie pewien przedmiot z pałacu, kiedy po wizycie celebrytka wystąpiła w programie „Śniadanie z Gregiem Jamsem”. To właśnie on miał przekonać młodą gwiazdę, żeby podczas oczekiwania na członków rodziny królewskiej coś zabrała. – Musisz coś ukraść. Ukradnij coś... Weź na przykład ołówek! – powiedział.

Camila Cabello posłuchała swojego znajomego i zabrała to, co jej zasugerował. Piosenkarka wyznała, że dalej go ma i nie zamierza się z nim rozstawać. Na antenie przeprosiła też Kate i Williama. Nagranie trafiło do sieci, a ku zaskoczeniu internautów komentarz zamieściła książęca para. Zamieścili emotikonę z wytrzeszczonymi oczami.

