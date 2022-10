Czy Kate i William będą mieli czwarte dziecko? Ekspert zwraca uwagę na „zielone lobby”

Dziennikarz ITV News Chris Ship był pytany o to, czy jest prawdopodobne, że książę William i księżna Kate przywitają na świecie kolejnego potomka. Księżna Walii w ostatnim czasie wielokrotnie wzbudzała spekulacje medialne na ten temat.

W 2019 roku podczas spotkania z mieszkańcami Irlandii Północnej Kate rozmawiała z ojcem małego dziecka. Stwierdziła, że patrząc na maluchy czuje się „melancholijnie”. – Myślę, że William byłby nieco zmartwiony – dodała księżna Cambridge pytana o to, czy planuje kolejne dziecko. Niedawno księżna Walii zachwycała się też małymi pacjentami szpitala położniczego Royal Surrey County Hospital w Guildford, szczególnie małą Biancą Moran, która urodziła się jako wcześniak.

Amerykański tabloid „Us Weekly" donosił ostatnio, że księżna Walii marzy o kolejnym dziecku. Ponoć do tego pomysłu miała przekonać męża.

Czwarte dziecko Williama i Kate? Ekspert mówi o środowisku

– To całkiem możliwe, oczywiście, że Kate może mieć czwarte dziecko, chociaż pamiętajmy, że William i Kate są teraz po czterdziestce – mówił Chris Ship. – Myślę, że pozostaną przy trzech dzieciach, to moje przypuszczenie. Ale to zależy od nich, to ich prywatna sprawa – dodał. Chris Ship zwrócił jednak uwagę na ważny szczegół. W ostatnim czasie książę William prowadzi coraz więcej kampanii w sprawach środowiskowych. To oznacza, że decyzja o czwartym dziecku może ściągnąć na niego krytykę „zielonego lobby”.

– Wiele osób twierdzi, że w interesie planety nie powinno się mieć czwórki dzieci. Jestem pewien, że William mógłby spotkać się z krytyką tego rodzaju, gdyby miał kolejnego potomka – mówił ekspert.

Przypomnijmy, że książę William ufundował nagrodę Earthshot, która wspiera projekty mające na celu uzdrowienie planety. Druga doroczna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu w Bostonie.

Czytaj też:

Księżna Kate o stanie dzieci po śmierci królowej. Padły wzruszające słowaCzytaj też:

Kate i William wybrali nową szkołę dla dzieci. Czesne zwala z nóg